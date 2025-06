Ainhoa Arteta revela la traumática vivencia que tuvo al borde de la muerte: «Era oscuro pero había luces»

Son pocos los que han tenido una experiencia cercana a la muerte, pero todos los que han estado allí han coincidido en revelar la extraña sensación que se tiene. Si hace unos meses fue el actor Antonio Banderas quien revelaba esta experiencia en 'Cuarto Milenio' (Cuatro), ahora ha llegado el turno de la soprano Ainhoa Arteta que se ha sincerado sobre esta traumática situación. Una historia que ha relatado en el programa de Iker Jiménez pero de la que también se ha hecho eco este viernes en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco).

Todo sucedía en la sección 'El Aperitivo' del matinal de Telecinco, cuando llegando a su recta final, Jano Mecha se dirigía a una de sus colaboradoras. «Ainhoa Arteta ha sido muy valiente y ha decidido contar en 'Cuarto Milenio' cómo fue su experiencia cercana a la muerte», introducía el presentador del matinal de Telecinco que seguidamente mostraba un avance del relato que la tertuliana había realizado en el programa de Cuatro.

«Tenía unos dolores horrorosos, por lo visto eran unas piedras que tenía en la uretra, decidieron operarme, cogí una bacteria, cogí una septicemia, mi cuerpo no reaccionaba, los órganos ya habían fallado y lo único que quedaba era el corazón», empezaba narrando Ainhoa Arteta. «Había estado en un lugar donde el silencio era absoluto, era un lugar que no era negro, era oscuro pero había muchas luces. No sentía ningún dolor, era todo una alegría, veía a mis hijos y a la gente que me quería llorando muchísimo y yo desde donde estaba, decía: 'que no lloréis, que yo estoy muy bien. No sé donde estoy, pero esto es una maravilla'. La última imagen que tengo fue de mi madre y mi tía, yo estaba en cruz, no era una imagen nítida. Me agarraban la mano y me sonreían», comentaba la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' que terminaba su historia. «Volví a mi cuerpo y me senté con mis dos hijos y les dije: 'si algún día falto, que sepáis que no he muerto, estoy con vosotros y seguiré estando con vosotros», señalaba la soprano que en el plató del matinal se sinceraba ante las cámaras.

«La verdad es que tengo que decir que me ha costado verbalizarlo porque no es una cosa que asimilas así de fácil, ni tan rápido», apuntaba Ainhoa Arteta que se abría en canal en 'El programa de Ana Rosa'. «He pasado un proceso de un tiempo, dándome cuenta que eran sensaciones que no se me iban, que no eran como un sueño, lo cotejé con médicos, no me atrevía a verbalizarlo», zanjaba la colaboradora, ya que el espacio de Mediaset se quedaba sin tiempo.