Agustín Jiménez habla más de la cuenta y Roberto Leal lo tiene que frenar: «Aquí no se corta nada»

Tras la entrada de Manu Pascual «en una categoría nivel semidiós» entre los concursantes de 'Pasapalabra' al alcanzar 300 programas, la pelea por el bote que protagonizan el madrileño y Rosa Rodríguez continúa. Tarde a tarde agregan una pizca de emoción a su estancia en el formato a medida que la cifra del bote va aumentando.

No en vano, ya son cerca de dos millones de euros los que se juegan en cada 'Rosco' uno de los dúos más longevos que han pasado por el concurso. Un premio que supera con creces los obtenidos por Pablo Díaz, Óscar Díaz y Sofía Álvarez, y además se aproxima a los 2.272.000 euros que se embolsó Rafa Castaño en marzo de 2023, el mayor premio de la historia del exitoso formato de Antena 3.

Noticia Relacionada En las entrañas de 'Pasapalabra': de construir un rosco a «chivar» trucos a los invitados Clara Molla Pagán

Pero en la misión diaria de conquistar el 'Rosco', Rosa y Manu no están solos ante el peligro. Cada programa los acompañan cuatro invitados a conseguir valiosos segundos en las distintas pruebas para al final intentar completar las 26 palabras que los separan del cheque.

Este jueves 24 de julio volvió a haber un cambio de equipos. Al madrileño le correspondía el naranja, donde formó trío junto a Vania Millán y Nando Escribano. A la gallega, ocupante del atril azul por haberse enfrentado a la 'Silla Azul', la acompañaron Karina y Agustín Jimenez en su programa 172. Un tándem de invitados veterano que regresó con muchas ganas de diversión. Especialmente, Jiménez. De hecho, Roberto Leal tuvo ponerse firme cuando le tocó presentar al actor y humorista.

La broma de Agustín Jimenez a Roberto Leal

El presentador compartía con los espectadores lo que la entrañable Karina le comentó fuera de cámaras. «Hace más de un año que no vengo, y eso no puede ser», le reñía con cariño la cantante. Sobre todo por sus nietos, que la debilidad de la artista y son admiradores de los dos concursantes de 'Pasapalabra'.

Agustín Jiménez, por su parte, se reencontraba con Manu. La última vez que coincidieron en plató, el cómico iba vestido de pingüino, como recordó el concursante ante la confusión del conductor, que se había olvidado de que Jiménez se transformó en el villano de Batman en el último especial Halloween.

“La última vez que vi a Agustín iba vestido de pingüino”.



Este ha sido el gracioso momento que ha provocado Manu. 😅 #Pasapalabra1320



Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/cxXKRGLzXS — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 24, 2025

El humorista hizo balance de lo que ha sido de su vida desde entonces. «Me he puesto gafas. No es que las necesite, pero cuando vienes a un programa de cosas de letras…», comentó con sorna. Además, el invitado se quedaba con el Roberto Leal hablando de su supuesto nuevo negocio: una ferretería. «Es mentira», desvelaba. Es una broma que le suele gastar a la gente. Tanto se explayó, que el sevillano lo tuvo que parar «¡Agustín, ya está! ¡No me cuentes más nada!», le pedía entre risas.

«Esto lo corta luego un señor», argumentaba el cómico. Pero Leal dejaba claro para zanjar la presentación que «aquí no se corta nada».