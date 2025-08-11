Agustín Bravo habla alto y claro sobre cómo Isabel Pantoja presionó para que cesaran su programa en Canal Sur «tras hablar de ella y de Julián Muñoz»

Agustín Bravo está en plena gira de promoción de una obra de teatro en la que comparte cartel con su amigo Andoni Ferreño. Este acudió a 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) unos días antes de que Sonsoles Ónega se fuera de vacaciones y este lunes ha sido Bravo el que le ha tomado el relevo, sentándose en esta ocasión frente a Pepa Romero. La periodista ha compartido un repaso completo de toda la trayectoria personal y profesional del presentador y, en ese recorrido, ha hecho un pequeño paréntesis para tratar sobre su comentada 'enemistad' con Isabel Pantoja. ¿Qué hay tras ese supuesto disgusto entre ambos?

Julián Muñoz fue uno de los que levantó la liebre. En la entrevista que concedió a Santi Acosta y que fue emitida tras su fallecimiento, el exalcalde de Marbella se manifestó al respecto y dejó sorprendidos a propios y extraños, entre ellos al propio Agustín Bravo, que seguramente no se esperaba esa referencia. El que fuera primer edil marbellí refirió lo siguiente: «El programa de Agustín Bravo desapareció y nunca más volvió a Canal Sur, fíjate lo que contaría que se lo cepilló». Según Muñoz, el quid de la cuestión habría estado en lo que el presentador de 'Bravo por la tarde' habría referido sobre la adopción de Isa Pantoja. Sin embargo, Agustín Bravo ha señalado otro motivo que habría estado tras esas presiones que supuestamente hizo Pantoja para que se suprimiera el espacio que presentaba, «que era de un enorme éxito», ha apostillado.

Isabel Pantoja y Agustín Bravo, una enemistad de décadas

Agustín Bravo ha recordado que todo comenzó porque se estuvo hablando del fallecimiento de Paquirri. La periodista Pepa Jiménez entrevistó para el programa a Teresa Rivera, la hermana del torero, y esto generó un gran enfado en la cantante, que llamó en directo a Agustín. Fue un auténtico espectáculo que se sigue recordando en el mundo de la prensa rosa: «¡Estoy cansada!». Llegó a decir, digiriéndose a Jiménez: «¡Que se muera tu marido!». El presentador ha dicho a Pepa Romero durante 'Y Ahora Sonsoles', que «esa llamada no debió producirse, pero vaya, que eso no fue el motivo, el culpable. La clave estuvo en traer la exclusiva de que ella y Julián Muñoz tenían una relación». «Eso hizo que se pusiera en marcha toda la maquinaria y yo lo noté, un cambio de actitud hacia mi por parte de ciertos directivos e incluso políticos, cuando entonces se me quería muchísimo por mi trabajo en Canal Sur», ha dicho el presentador.

Sobre si este desencuentro con la tonadillera tendría marcha atrás, Agustín Bravo ha sido claro: «Me la encontré en la inauguración de un programa en Onda Azul, en Málaga, nos cruzamos por el pasillo y me echó una mirada, con la peineta puesta, una mirada fulminante. Julián sí me saludó. Yo no tengo nada que hablar con ella, yo no he hecho nada».

Pensando en un futuro, si cabría que hablaran sobre lo sucedido, Bravo ha terminado de nuevo de manera dura y directa a lo que sugería Pepa Romero: «Cualquier persona con un mínimo de intuición sabe que esos temas no se pueden hablar con Isabel Pantoja. Más que nada porque se cuál es su forma de ser y de pensar y no se atendría a razones. No tendríamos una charla amigable, de eso estoy seguro. Ella no querría cruzar ni media palabra conmigo, ¡y yo feliz!».