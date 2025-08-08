La advertencia de un joven parapléjico a quienes se lanzan al agua de manera temeraria: «Es una tragedia verse así por un mal salto o una zambulllida»

Una lección de vida escuchar a Alejandro, un joven tetrapléjico que ha contado a Pepa Romero y a la audiencia de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) como su vida cambió de manera radical una tarde de verano. Se iban para casa, de vuelta con sus amigos tras un día intenso de baños y risas, cuando decidieron darse el último chapuzón, con tan mala fortuna de que, al tirarse tras una carrerilla, él se chocó con la cabeza en la arena y terminó en silla de ruedas. «Nunca sabes lo que te puede pasar. Yo soy bastante prudente pero no calculé bien la profundidad en la orilla y me ocurrió esto», ha comentado en directo.

Alejandro ha acudido al plató en su silla de ruedas, la que le acompaña desde que ocurrió este incidente. Tras la caída no podía moverse y pensó que no salía de allí. «Aquí me quedo ya», se dijo. Sus amigos lo ayudaron a salir del agua y llamaron a emergencias, que acudió a sacarlo de la zona con un helicóptero, pues habían ido a una playa alejada. Lo intervinieron en el hospital, seis horas de operación, y al despertar y abrir los ojos solo pudo pensar en su familia: «Me alegré de ver que estaba vivo y no podía dejar de llorar».

Tras lo sucedido está aprendiendo a vivir con sus nuevas circunstancias. «Tengo esta segunda o oportunidad y no voy a desaprovecharla», ha dicho con una gran sonrisa. Ahora está siempre trabajando para superarse y ha afirmado que no sabe a donde pueda llegar, pero que no lo piensa. «Mi lesión es incompleta, pero siento todo. Debajo del pecho no puedo mover nada pero me queda la sensibilidad y eso es una fortuna a la que me agarro». Sobre cómo afronta su día a día, lo tiene claro: «No les hago caso a los informes médicos ni tengo esperanza de que llegue algo, no se. Me he aferrado a vivir en silla de ruedas y si viniera otra cosa, ojalá, que fuera volver a caminar».

Alejandro, pese a su vitalidad, no ha querido endulzar la situación y ha apostado por ser ejemplo para aquellos jóvenes que se tiran al agua de forma temerarias saltando desde grandes alturas en piscina y playas. «Esto no es una vida fácil, no es un camino de rosas. Es una tragedia pero bueno, implica muchas dificultades cotidianas pero tengo a mi familia a mi lado y apoyándome», ha sentenciado.