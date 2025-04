Adriana Torrebejano causa baja a última hora y 'El Hormiguero' tiene que buscar un nuevo invitado

Adriana Torrebejano tenía previsto volver a 'El Hormiguero' este miércoles 30 de abril junto a Adrián Lastra. Ambos actores iban a visitar el programa de Antena 3 para promocionar la segunda temporada de 'Atasco', la comedia coral de Prime Video cuyos nuevos capítulos desembarcan en la plataforma el próximo viernes 9 de mayo. Pero el formato se vio obligado a buscar a última hora a otro invitado que sustituyera a Torrebejano.

Si bien en un principio el programa no hizo trascender el motivo que impidió a la actriz acudir a su cita, ella misma comunicaba en su perfil de Instagram la triste razón de su baja en el formato: el fallecimiento de su suegro. «Sintiéndolo mucho, y por guardarle respeto a él y a mi familia, no podré asistir a 'El Hormiguero'. Gracias al equipo y a todos por entenderlo», informaba la intérprete en su perfil de la red social.

Durante la noche, Pablo Motos mencionaba la ausencia de la invitada, aunque sin entrar en detalles. Así, explicaba estaba pasando «por un asunto familiar serio y la pobrecita lo está pasando muy mal. Está en un momento difícil».

Miguel Ángel Revilla se mete a actor

En su lugar, Josema Yuste acompañó a Lastra, quienes vendieron la serie como una comedia «muy ligera y muy divertida». «Es verdad que cuando tienes que vender una comedia siempre tienes que decir esto, porque si no, malo… Pero esta serie tiene algo especial: un conjunto de actores tan grande y tan diverso que capta la atención de muchos públicos. Tiene un target muy amplio», acotaban.

Tanto es así que la segunda temporada cuenta con un cameo que va a dar mucho que hablar y que Motos desveló en exclusiva: Miguel Ángel Revilla. Ni siquiera los invitados estaban al tanto de que comparten proyecto con el ex presidente cántabro y se quedaron alucinados.

🎬 Josema Yuste y @Adrian_Lastra nos presentan la segunda temporada de ‘Atasco’, que se estrena el 9 de mayo en @PrimeVideoES #YusteLastraEH pic.twitter.com/uMFI1oHDQs — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 30, 2025

«Rodrigo Sopeña, el director, es muy amigo mío. Juntos hicimos ‘El club de la comedia’. Y entonces le he pedido que me diera algo que no tuviera nadie», aclaró el presentador. Entonces, Sopeña compartió con Motos una información que ni siquiera conocía Prime Video. Es más, el de Requena consiguió en primicia la secuencia completa para compartirla con los espectadores de ‘El Hormiguero’.

«Tuvieron que decir ‘corten’ con francotiradores», apuntaba el anfitrión después de ver la escena. «Es un hombre ‘polivalente’, se atreve con todo. Y se atreven con él también, sobre todo tú», agregaba Yuste.

Con resignación, Motos admitía la estrategia que ha decidido adoptar cuando el político acude de invitado al programa. «Ya he dejado intentar llevarlo por dónde quiera. He abandonado. Va a hacer lo que le de la gana y tú haces lo que puedas. A ver si en algún momento respira y tengo un momento para entrar… No se ha dado el caso».