La actitud de una soltera, una artista internacional, horroriza por completo a su cita: «Me ha parecido una friki total»

Teresita Páramo en su regreso a 'First Dates'

First Dates

La fama y el amor son conceptos difíciles de combinar. Bien lo sabe Teresita Páramo, la creadora del «electro dance sensual». La polifacética artística internacional intentó por segunda vez encontrarlo en 'First Dates'. Lo que sucede es que ni siquiera la experiencia de los celestinos del programa de citas de Mediaset sirvió para dar con un hombre capaz de enamorarla.

La lucense, la primera comensal que acudió al restaurante en la velada del lunes 28 de julio, se presentó como «una mujer diez» cuya edad no quiso revelar. «¿Tengo que decir los años? 23», bromeó. Antes de conocer a su pretendiente, Teresita detalló a Laura Boado su impresionante curriculum. Compone, canta, baila, ha hecho cine, series… De todo. «Salté a la fama a nivel mundial en los 2000. Está 'La loba' de Shakira,'Malamente' de Rosalía y yo soy 'La mami'», le contó a la presentadora haciendo referencia al exitoso lanzamiento en el año 2008 de su tema 'Mujer 10 electro dance sensual'.

Boado también quiso saber de dónde le viene tanto talento artístico, a lo que ella la sorprendió revelando que lleva toda la vida con Madonna. «He estado dos veces en su camerino, me miraba en su espejo. Pero con ella nunca he coincidido», aclaró luego en los totales.

Con los hombres, como en los escenarios, arrasa por donde pasa. Es toda una rompecorazones. «Me considero deseada por todas las generaciones, todos se mueren conmigo». Es más, tuvo un acercamiento con un futbolista y no quiso nada. «Un amigo mío decía, '¿cómo va a estar con un futbolista si la famosa es ella?' Soy como una diosa por los talentos, pero también soy cercana y humana», especificó en los momentos previos a pasar a la mesa para esperar a su cita.

Esa persona era Manu (60), un madrileño pluriempleado «resultón, gracioso y buena persona». Al soltero amigas no le faltan, sin embargo, con ninguna llega a nada. Por eso recurrió a 'First Dates' y puso toda la carne en el asador para conquistar a su cita regalándole unos amuletos y un ramo de flores, todo hecho con sus propias manos.

«A mi me ha dejado con la boca abierta, y creo que a ti también», lo ponía sobre aviso la camarera para después presentarle a Teresita. Tenían mucho que compartir, sobre todo la gallega, quien empezó a relatar punto a punto su trayectoria de «animal de escenario». «He estado media vida en Mediaset. Y también en series, en películas y con la pintura, tengo una mano de Thyssen. Luego yo salté a la fama a lo bestia, he sido líder mundial dos veces con canciones mías».

Manu se harta del egocentrismo de Teresita

Pero a Manu no le sonaba de nada, y así se lo confesó al equipo del programa. «No la he visto en la vida. Me ha parecido al estilo de Tamara, de Paco Porras… De ese estilo de gente».

Al hilo de la conversación, el madrileño la comparó con Alaska, algo con lo que ella no estuvo nada de acuerdo. «Yo soy más Madonna. Alaska tiene su sitio, yo soy otra cosa. ¿Que tenemos bases electrónicas? Si. Puedes tener un look más así o más asao ¿Qué tenemos caderas y somos chiquititas? Yo un poco más alta», afirmó.

En la medida en que la gallega lo dejó, Manu le habló de sus trabajos y de su hijo, a lo que Teresita aprovechó una vez más para presumir de que ella no tiene hijos, «sino fans de todas las generaciones». En ese momento el soltero ya empezó a dar muestras de estar harto del egocentrismo de su acompañante, como manifestó ante las cámaras. «Me ha parecido una friki total. Solo quiere darse importancia y creo que le gusta dar mucho juego».

Un momento de la cita mediaset

Teresita le dio la razón sin pretenderlo. Cuando las cámaras los volvió a enfocar, la soltera le estaba contando con pelos y señales su experiencia paranormal con un ovni que aterrizó en su jardín. Una anécdota a la que Manu no le dio mucho crédito. «Un poco más y ve a ET», ironizó, insistiendo en que le parecía «una friki total» y eso le tiraba para atrás.

Acto seguido, otro comentario lo dejaba definitivamente sin palabras y con cara de circunstancias. Y es que Teresita, sin venir a cuento, apuntó que «tuve tanto éxito que buscabas 'mujer 10' y salía yo por encima de Bo Derek».

Para poner el broche de oro a su segunda visita al programa, la cantante enseñó su talento artístico a los demás comensales. Aunque por primera vez en su carrera se le olvidara la letra y la 'performance' no gustara a todo el mundo. «Canta como el culo. Teresita canta muy mal, joder», declaró su cita, que en la decisión final se sinceraba sobre lo que le había echado para atrás para decantarse por rechazarla. «He notado que estabas hablando mucho de ti. Te centras más en ti que en otra persona», le reprochó el madrileño. Ella lo negaba, argumentando que «soy una persona muy apasionada de mis artes y talentos, pero nada más. Cada uno tiene su sitio en la historia, y tú ya estarás en mi biografía», finiquitaba la soltera.