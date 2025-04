Ana Terradillos pone en jaque al abogado del hermano de Pedro Sánchez con una directa pregunta: «No me lo dice»

Entre tanta noticia sobre el apagón eléctrico que se produjo el pasado lunes, el programa de actualidad de Telecinco, 'La mirada crítica', ha hecho un hueco a otros titulares informativos de gran calado como la apertura de juicio oral a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Así, el espacio de la cadena de Mediaset ha contado con la intervención de su abogado, al que le ha jugado una mala pasada el ir de «listo», ya que se ha llevado una directa pregunta de Ana Terradillos, presentadora, que ha evitado contestar.

'La mirada crítica' entraba en la recta final de su emisión y Ana Terradillos conectaba en directo con el abogado del hermano de Pedro Sánchez, Emilio Cortés, que avanzaba en el espacio de Telecinco que iban a «recurrir el procesamiento de David Sánchez».

Así, y aprovechando que tenía en directo al letrado, Ana Terradillos le apuntó al abogado que tenía para él dos preguntas. «Una es kafkiana, la jueza dice que la Diputación de Badajoz creó una plaza 'ad hoc' para contratar a este señor. Pero, ¿puede existir la posibilidad de que su cliente no supiese nada y fuese 'enchufado' por una mano de por ahí?», le comenzaba cuestionando la presentadora de 'La mirada crítica' que veía cómo el abogado del hermano de Pedro Sánchez le indicaba que eso tenía «dos respuestas».

Entonces, la presentadora fue a despedirlo y el abogado le recordó que le había comentado que tenía dos preguntas por lo que quería saber cuál era la segunda. «Bueno, rápidamente, es que me la iba a guardar para estos próximos días, ¡mira, qué listo es el abogado Cortés!», le espetó Ana Terradillos que no dudó en plantearle la cuestión que había quedado por formular y que cuando la escuchó el letrado del hermano de Pedro Sánchez evitó contestar.

«Usted dice que no hay indicios pero la jueza coge dos correos de su cliente y el exasesor de Moncloa, en el que parece que ambos dicen claramente que la plaza va a ser para él, ¿esto no sería un indicio suficiente un correo que le dice al otro: la plaza va a ser para ti?», le preguntaba la presentadora, a lo que el abogado del hermano de Pedro Sánchez respondió que el texto no decía «eso exactamente», lo que obligó a Ana Terradillos a lanzarle la cuestión que todo el mundo pensaba. «¿Y qué dice exactamente?», se interesó la periodista del espacio de Telecinco.

Una pregunta que el abogado del hermano de Pedro Sánchez bordeó pero no respondió, algo que le 'recriminó' la presentadora de 'La mirada crítica'. «Pero, no me dice lo que dice textualmente», le reprochó Ana Terradillos al letrado del hermano de Pedro Sánchez que al quedarse sin tiempo lo emplazó a mantener en otro momento otra conversación con él.