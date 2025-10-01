Un abogado especializado en divorcios advierte sobre el coste real de separarse: «Muchos no dan el paso porque no pueden»

De cada 100 bodas y 'sí, quiero', 44 parejas que deciden poner el 'The end' a su historia de amor. Este es el dato que arroja el Instituto Nacional de Estadística y a este tema ha dedicado 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 2) parte del programa de este 1 de octubre, contando para ello con los conocimientos y la experiencia de Alberto Cebrián, abogado especialista en Derecho de Familia, con una amplia trayectoria a la hora de gestionar separaciones y divorcios.

Sonsoles Ónega ha sido clara a la hora de plantearle la pregunta que ronda a muchos y muchas: «¿Cuánto cuesta divorciarse? Ahora es más accesible que antes, ¿verdad?». El letrado no ha dado una cifra pero sí ha afirmado que sí, que «hoy en día se más fácil divorciarse, en teoría, en lo que respecta a los procedimientos. Sin embargo, el coste más alto viene después. El problema está en que no se puede llevar una vida en condiciones de dignidad por la situación económica. Si juntos es casi imposible, solos aún peor. Más en casos en los que se ven obligados, ellos o ellas, a irse a compartir piso, si además tienen hijos…».

En plató había una persona que se ha divorciado en hasta tres ocasiones, Yolanda Baldeita. Al escuchar su historia, Sonsoles Ónega le ha dicho de forma irónica: «Madre más, ¡elige usted fatal!». «Bueno, cada uno con su tara», le respondía la invitada. Ha vivido problemas por infidelidades, estafas, adicciones, «de todo» y «ellos siempre se opusieron al divorcio, yo pague lo que me correspondía y se terminaron esas relaciones. Ya estoy cerrada al amor».

Entre los tertulianos, varios que siguen casados, algunos divorciados, como ha señalado la propia presentadora, Sonsoles Ónega, o Pilar Vidal, que también lo ha apuntado. Y una viuda, Carmen Lomana, que ha realizado una afirmación que ha terminado despertando los aplausos y risas del público: «Es que a los hombres o le dejas las maletas en la puerta o no se van».

Alberto Cebrián ha dejado claro que lo que marca que al final el divorcio sea más o menos costoso, en lo que a desembolso económico se refiere, es si se lleva a cabo de mutuo acuerdo o no. «En los últimos años cada vez más se llega a un acuerdo, a un consenso, y eso agiliza todo, pero ya digo que lo que más cuesta es lo que llega a posteriori, por los costes de la vivienda, la subida de la cesta de la compra, etc.», ha terminado afirmando.