Un abogado advierte sobre comprar falsificaciones de productos en otros países: «Cuidado con la Aduana, que puede salir muy caro»

En plena temporada estival, momento de numerosas idas y venidas, de movimientos por tierra, mar y aire, uno de los abogados que colabora con 'Más Vale Tarde' (La Sexta), ha hablado en relación a una investigación realizada por un equipo de reporteros del programa. Estos se han ido a Madrid-Barajas para saber qué sucede en las Aduanas, con el acceso de quienes vienen de viaje o regresan de unas vacaciones en el extranjero. A tenor de lo que se ha podido ver, no es cualquier cosa volver al hogar con la maleta llena de enseres y productos adquiridos en destino, así que ha lanzado varias advertencias claras.

Y es que entre los turistas que se han podido ver en las imágenes, en el control de Aduanas, han sido varios los que han llegado al aeropuerto madrileño con la maleta llena de bolsos, relojes, joyas, ropa y todo tipo de enseres. También comida traídas desde el lugar desde el que se ha volado. «Si compras una falsificación y la traes, debes pagar los impuestos como si fuera verdadero si no aportas el ticket de compra. También, si introduces o sacas un artículo de lujo que supere los cuatro o cinco mil euros pues igual, o con los relojes. Debes demostrar que es una adquisición o sino has de abonar la correspondiente tasa y puede salir muy caro».

Otro punto importante es qué sucede si no se demuestra que es un artículo original, con su correspondiente recibo de compra. Si es una imitación, «te lo van a requisar porque es un atentado contra la propiedad intelectual y esto es un tema».

Otro aspecto que se ha investigado en este trabajo de los reporteros de La Sexta ha sido el moverse con cantidades importantes de dinero. De hecho, en las imágenes se ha podido ver a una familia que ha tratado de entrar en España con 90.000 euros. «Hay una medida para tratar de luchar contra el blanqueo de capitales, por lo que está prohibido viajar con más de 10.000 euros. Corres el riesgo de que te lo requisen», ha explicado Juan Manuel Medina. Este ha hecho alusión en varias ocasiones a 'El lobo de Wall Street', una película que, según ha dicho, le encanta «porque muestra perfectamente estas situaciones».

El programa ha puesto en el foco otra circunstancia que se investiga en Aduanas, el del tráfico de personas. «Para ello se realizan muchas preguntas a los posibles sospechosos, para detectar si se diera algún cambio que pudiera llevar a pensar en ello», ha respondido un agente de la guardia civil a las cámaras, ocultándose su rostro para salvaguardar su intimidad y preservar su seguridad.