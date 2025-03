Daniel Guzmán deja atónito a Dani Mateo con la decisión que tomó «hace 7 años»

El actor y director Daniel Guzmán ha acudido esta tarde a ' Zapeando ' (La Sexta) para promocionar ' Canallas ', su nueva película. Una cinta en la que participan Luis Tosar y Joaquín González y en la que las risas están más que aseguradas. Así, Daniel Guzmán se ha sentado en el plató del programa de La Sexta junto a Dani Mateo y todos sus colaboradores para contar los secretos de esta película que acaba de pasar por el Festival de Cine de Málaga.

Dani Mateo , Quique Peinado, Marta Torné, Lorena Castell y Cristina Pedroche han sometido a un divertido interrogatorio a Daniel Guzmán que ha respondido con la espontaneidad que le caracteriza. De hecho, de las primeras declaraciones que ha realizado el director ha sido que vivir en un barrio le ha ayudado a hacer este tipo de películas. «¿Eres consciente de que si hubieras crecido en una urbanización te hubieran jodido la carrera como cineasta?», preguntó Dani Mateo a Daniel Guzmán , que respondió de manera inesperada: «No, yo soy consciente de que si hubiera crecido sería un galán». La respuesta, aunque provocó las risas de todos los miembros de ' Zapeando ', llevó a pedir perdón a Daniel Guzmán por no haber contestado adecuadamente. «Perdonadme, no tengo filtro», se justificó el director de 'Canallas'.

La revelación de Quique Peinado

La entrevista continuaba entre risas y fue en un comentario de Quique Peinado cuando Daniel Guzman hizo una curiosa revelación. «¿Vas a venir a mi podcast 'Dile que baje', no?», le preguntaba el colaborador de 'Zapeando' al director. «Claro que sí. Tú sabes que yo tengo código, tengo palabra, no te he dicho cuando pero voy a ir», manifestaba Daniel Guzmán, para que acto seguido Quique Peinado desvelara lo siguiente: «Tiene palabra, pero WhatsApp no». «Eso es verdad», indicó Daniel Guzmán confirmando el dato que había dado Quique Peinado y que dejó alucinado a Dani Mateo. «¿No tienes WhatsApp?», le preguntó Dani Mateo a Daniel Guzmán para ratificar lo que había escuchado. En ese momento, el entrevistado contó en 'Zapeando' que no tiene WhatsApp desde hace siete años.

Al hilo de esto, Marta Torné quiso conocer cómo hacía las películas sin WhatsApp y Daniel Guzmán fue rotundo en su respuesta: «Pues, estando concentrado en lo que tienes que estar».

Dani Mateo para picar a su invitado le comunicó que Fernando Trueba no tiene móvil, un hecho que llevó a declarar a Daniel Guzmán que el aclamado director era «un campeón» y que él iba «por detrás».