Zapeando Cristina Pedroche, a un compañero tras bromear sobre su marido: «Si no te escupe él, te voy a escupir yo» La colaboradora del programa de humor de La Sexta pidió interrumpir la sección de Maya Pixelskaya para aclarar por qué Santiago Alverú no podría tener una relación con ella: «Es un pibón que no podría estar con este señor»