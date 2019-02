Yolanda Ramos, sobre Almodóvar: «Trataba muy mal a los actores»

Actualizado 08/02/2019 a las 11:51

Yolanda Ramos se sentará este domingo en el Chéster de Risto («Chester Smile», este domingo a las 22.00) para reflexionar sobre la risa cómo vía de escape para superar las batallas cotidianas del día a día. Sin embargo, la actriz terminó sincerándose sobre sus diferentes experiencias profesionales. «Has llegado a trabajar hasta con Almodóvar», le dirá con admiración Mejide en el programa que se emite este domingo. La respuesta que se encontró el presentador no fue la que él esperaba.

«Todo el mundo dice que es que son como una familia, pero a mí con Pedro ni bien ni mal. He aprendido más de José Corbacho haciendo 'Homo Zapping' que de Pedro Almodóvar. ¿Por qué tengo que decir: 'Oh, qué guay lo que aprendí'? Y en la dirección menos», se sinceró Yolanda Ramos sobre su trabajo en «Volver».

La actriz, conocida también por su trabajo como presentadora en televisión, no temió las repercusiones que pudieran tener sus sinceras declaraciones. «Me da lo mismo que se enfade y no me llame más. Creo que una persona de su estatus tiene que tratar muy bien a los actores y a mí me hizo sentir muy vulnerable. No es más que un ser humano», explicó. «Que te disfrazabas de mujer y muy bien lo hacías cantando en Malasaña en la movida, pero si tú fuiste artista nosotros también podemos, y si tú fuiste vulnerable nosotros también podemos».

La humorista no ha olvidado que dar el salto al mundo de la televisión y el cine no fue algo fácil. Por eso, sigue valorando aquellos proyectos en los que puede participar y los afronta siempre con una sonrisa en la cara. Pero todo esto es posible gracias José Corbacho, quien le dio su primera oportunidad en televisión. Hasta entonces, Ramos trabajaba como vedette en Barcelona. «Yo ya lo sospechaba. Muchas veces cuando me sentía muy desgraciada, pensaba: ‘Va, tía, tira, que de esto podrás hacer cine o algo»

No es la primera vez que Yolanda Ramos se enfrenta sin tapujos a la realidad del mundo del espectáculo. La humorista ya recriminó a José Luis Moreno, en pleno directo del programa «Hable con ellas», su comportamiento. El empresario le debía dinero a ella –unas 25.000 pesetas de la época– y a otros trabajadores. Este encontronazo casi le vale una demanda a la actriz.