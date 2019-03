Actualizado 06/03/2019 a las 00:35

Este martes, «Gran Hermano Dúo» emitió la octava entrega de «GH Dúo: Límite 48 Horas», el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco dos días antes de cada gala. Con Ylenia Padilla, Alejandro Albalá y María Jesús Ruiz como nominados de la semana, el programa prometía llegar repleto de tensión y así fue desde el principio.

La convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra entre los concursantes es cada vez más tensa. En especial, en lo que respecta a María Jesús Ruiz. La exmodelo, que fue Miss España en el año 2004, cada vez genera más antipatía entre el resto de concursantes y –salvando las distancias–, su situación recuerda un poco a la de Miriam Saavedra en «Gran Hermano VIP». La peruana apenas contaba con apoyos en su «reality», más allá del cantante El Koala y la «youtuber» Verdeliss. Algo similar a lo que sucede con María Jesús, que tiene en el peluquero Juanmi Martínez a «su» Koala y que contaba también con el apoyo de Raquel Lozano, expulsada la pasada semana.

Los demás participantes, no obstante, están en constante pie de guerra contra María Jesús. Este martes, en «GH Dúo: Límite 48 Horas», la sevillana se enfrentó en directo a varios concursantes, con los que vivió una guerra dialéctica sin cuartel: Antonio Tejado, Sofía Suescun, Kiko Rivera, Carolina Sobe y los dos nominados, Ylenia Padilla y Alejandro Albalá. Con el primero protagonizó un «affaire» hace algunas semanas en la casa, que parece haber caído del todo en el olvido. Tanto es así que Antonio y María Jesús no dejaron de insultarse en todo momento en el «reality» de Mediaset, a cuenta de una percha que la exmodelo le habría «quitado» a Tejado en la casa.

Instantes después, Ylenia rompió una lanza en favor de Tejado y tomó parte activa de la disputa. La exconcursante de «Gandía Shore», de hecho, atacó sin piedad a María Jesús este martes. «¡Eres una falsa, una hipócrita y una mentirosa!», le chilló, antes de que la exmodelo las acusase tanto a ella como a Carolia Sobe de haberla «vendido». En ese instante, Ylenia estalló. «¿Qué te voy a vender yo a ti? ¡Si tú no vales nada! ¡Pringada! ¡No te tengo que vender! ¡Actriz barata!», siguió gritando.

A sus ataques se sumaron otras concursantes, como Sofía Suescun y la propia Sobe. Vázquez, incluso, riñó a la primera por haberse referido a María Jesús como «la margi». «A ella le encanta ir de que es la apestada y está sacando tajada de la situación», se defendió Suescun. Sobe, por su parte, criticó el doble rasero de la exmodelo. «Si tan mal está con nosotros, ¿por qué se pone mi ropa? Durante las galas en directo, cambia con respecto a lo que se ve de ella en la convivencia», aseguró. «Cansa hablar tanto de lo mismo. Para mí, no existes. No te necesito para nada», agregó por su parte Kiko Rivera. María Jesús, entretanto, trató de aclarar su situación. «Yo lo único que dije es que me siento como una apestada, porque no le caigo bien a nadie. No he vivido esta circunstancia nunca, en ninguna situación de mi vida. Siempre que he conocido gente nueva, me he adaptado. Pero aquí no puedo», sentenció.

En plató, varios colaboradores criticaron la aversión de los participantes de «GH Dúo» hacia María Jesús. «Ylenia ha tirado el maletín [el premio por ganar el concurso] a la basura. No puede ser el pitbull de Tejado», argumentó Miguel Frigenti. «María Jesús tenía todos los números para irse esta semana. Pero los demás lo están haciendo tan mal...», afirmó por su parte Vázquez. Con los porcentajes ciegos para la expulsión igualadísimos (rozando el 33% todos ellos), los concursantes dejaron claras sus posturas en sus contraalegatos.

Tanto Alejandro Albalá como Ylenia, así las cosas, pidieron a la audiencia la expulsión de María Jesús. «No me gusta que haya frivolizado con temas como el maltrato», afirmó el exnovio de Sofía Suescun, que contó con el beneplácito de sus compañeros de convivencia. La exmodelo, por su parte, pidió el voto para Ylenia por haberla atacado de manera «cruel e hiriente» durante el tiempo que llevan en «GH Dúo», un concurso que cada vez cuenta con más frentes abiertos.

La tensión era tan alta que la disputa entre María Jesús e Ylenia provocó que los números previos a la gala saltasen por los aires. Alejandro Albalá se salvó como el concursante menos votado por el público, aunque Vázquez explicó instantes después que hubo «sorpasso» y que antes de arrancar la velada, su porcentaje era el más alto. Así las cosas, la incertidumbre es máxima a solo 48 horas de la gala de «GH Dúo», tras la que abandonará la casa Ylenia o María Jesús.