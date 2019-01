Vuelve «Got Talent», con Eva Isanta: «Seré cañera cuando exprese mi opinión»

Actualizado 28/01/2019 a las 00:50

Aunque parezca imposible, la televisión sigue descubriendo nuevos artistas. «Got Talent España», el concurso multidisciplinar presentado por Santi Millán, vuelve mañana a Telecinco (22.00) con su cuarta temporada para dar una oportunidad a maestros de la acrobacia, el canto, el baile, la mímica, la magia, el humor, el mentalismo y el escapismo, entre otras disciplinas. Prácticamente cualquier habilidad especial tiene cabida en el programa, donde los participantes se enfrentarán al veredicto de Risto Mejide, Edurne y las debutantes Eva Isanta y Paz Padilla.

«Mientras sigamos vivos seguirá habiendo talento. Hay gente que pasa toda la vida con una habilidad oculta que estos concursos le permiten mostrar. Es una oportunidad para ellos, así que cumplen una doble función: entretener y dar la posibilidad de cambiar su vida a personas que de otro modo nunca hubieran sido reconocidas», explica la actriz Eva Isanta, conocida por su papel en «La que se avecina». «Al no estar detrás de un personaje he aprendido muchas cosas sobre mí. Me ha enseñado a ponerme a prueba, buscar mi propia coherencia, ser empática con los demás… Ver circunstancias y talentos tan especiales te hace replantearte muchas cosas», añade.

Lo más complicado, reconoce, es rechazar a «gente que se expone tanto frente a millones de personas». ¿Será una juez cañera? «Bueno, de otra manera, cuando exprese mi opinión. Me gusta muchísimo que haya armonía, y aunque el veredicto sea un “no”, que esté justificado tanto para el concursante como el espectador», confiesa.

Aunque el valor diferencial de «Got Talent» está «en las historias de los aspirantes», el programa incluirá otras novedades: un nuevo pase de oro directo a la semifinal, que será otorgado por unanimidad del jurado y el presentador y una nueva localización, el Teatre Victòria de Barcelona.

«Got Talent» inaugurará una nueva batalla para cazar talento en la noche de los lunes, donde se enfrentará a «La Voz», que de momento suena intratable.