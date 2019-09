La vuelta al mundo en un orgasmo: llega a Cuatro «Mónica y el sexo»

Actualizado 20/09/2019 a las 02:29

Mónica Naranjo comienza esta noche en Cuatro (00.00 horas) un viaje vital en el que descubrirá el mundo más desconocido del sexo. «Mónica y el sexo» es el nuevo personality de Mediaset en el que la propia Naranjo ha ido evolucionando a través de un viaje vital. «Es un muestrario de sentimientos y experiencias», aseguró Mariano Blanco, director de Producción de Programas de Mediaset España.

El público tendrá la oportunidad de descubrir a una Mónica Naranjo nunca vista hasta la fecha. La artista ha formado parte de diferentes programas de televisión, pero todavía no ha hablado abiertamente de sus sentimientos, de su vida y, mucho menos, de sexo. A través de sus ojos se podrá descubrir todo lo que la sexualidad ha desarrollado en culturas tan dispares como la española, la brasileña, la japonesa o la mexicana. De todas ellas, la que más impactó a la presentadora fue la nipona «porque tienen una manera de ver la sexualidad un poco retorcida».

A través de este viaje por el mundo y el sexo, el espectador conocerá a una mujer que también ha evolucionado gracias a esta experiencia. «El programa nos ha cambiado la vida por completo. Ha sido la gran aventura de mi vida. He descubierto cosas que pensaba que no viviría nunca», aseguró la artista en la presentación. Aunque Mónica Naranjo fue la que ofreció el programa a la productora (Señor Mono), el devenir de la vida también cambió el formato.

En un primer momento, se confeccionó para realizar un retrato de la sexualidad a través de diferentes parejas. Pero, cuando Ana Joven, Miguel Bosch (directores y guionistas del programa) y Mónica Naranjo se separaron, la idea tuvo que dar una vuelta de 360 grados. Comenzando el relato con una artista hundida por su reciente separación, afirma con rotundidad estar «muerta de cintura para abajo». «El programa ha sido un flotador porque pasaron cosas que me dejaron fuera de juego y no supe cómo reaccionar. El programa ya estaba en marcha, pero no sabíamos cuando íbamos a grabar. Tres meses después de separarme me llamaron para marcharnos a Japón y no pude dar lo suficiente las gracias», aseguró Naranjo ante la prensa.

Imagen promocional de «Mónica y el sexo» - MEDIASET ESPAÑA

Desde este pretexto, el equipo comienza su andadura conociendo diferentes formas de relacionarse de forma íntima, descubriendo los recovecos que quedan ocultos a la sexualidad a la que estamos habituados. Desde comer sushi sobre el cuerpo de una mujer, entrar en un cuarto oscuro o dar una patada en la entrepierna a un hombre, pasando por probar la viagra femenina o ser azotada por una fusta, Mónica Naranjo se atreve a redescubrir el sexo en un momento en el que no tiene ilusión por nada y llegando a recuperar las ganas de disfrutar de la vida.

«He dedicado la mitad de mi vida a dejarme la piel en los escenarios y la otra mitad, a crear una familia y una vida que nunca he querido compartir con nadie», explica Mónica al principio del primer programa. «He sido todo y nada. Y por eso, hoy más que nunca, quiero ser yo: una mujer de más de 40, orgullosa de cada arruga, de cada década vivida y de cada camino recorrido. Quiero hablar sin tapujos, enfrentarme a mis miedos, trabajar con gente nueva que quiero que conozcáis, porque forman parte de este proyecto. Sin miedo, sin máscara, porque quiero que me conozcáis muy bien». Además, en este viaje, Mónica Naranjo compartirá experiencias con reconocidos invitados como José Corbacho, Boris Izaguirre, Ana Milán o los internacionales Christian Chávez y Anitta. «Ellos confiaban en mi. Sabían que yo no soy una descerebrada y que no les iba a hacer una barbaridad. Al final aceptaron», confirmó.