Sofía Suescun cuenta en «Volverte a ver» su dramática historia familiar

Actualizado 27/07/2018 a las 23:49

Carlos Sobera presentó una nueva edición de «Volverte a ver», una apuesta de Telecinco que da espacio a historias de todo tipo: desde peticiones de mano hasta reconciliaciones por viejas y enquistadas peleas. En la corta vida del programa ya se han podido escuchar en plató los testimonios más sobrecogedores de enamorados, enfermos terminales, hijos abandonados por sus padres...«Volverte a ver» vive básicamente de personajes anónimos que van a contar su drama ante las cámaras, pero siempre hay algún famoso invitado para darle un poco más de gracia a la noche.

La invitada estrella de esta semana fue Sofía Suescun, ganadora de «Gran Hermano 2016» y de la última edición de «Supervivientes», que quiso ir al programa para darle una sorpresa a su hermano Cristian, diez años mayor que ella. Juntos han pasado por situaciones muy duras debido a la mala relación entre sus padres. Cuando Sofía tenía solamente 6 años, sus padres se separan y ella se queda con su madre, Maite Galdeano, mientras que Cristian se va a vivir con su padre.

Al mayor de los Suescun le sienta muy mal ese divorcio y empieza a meterse en líos, abandona los estudios, discute mucho con su padre y vuelve la convivencia con su padre insoportable. Sofía y Cristian empiezan a verse nada más que una vez cada quince días y la relación entre ellos va enfriándose y volviéndose cada vez más lejana.

En 2016 Sofía Suescun y su madre entraron como concursantes en «Gran Hermano» y la vida de la familia cambió para siempre, convirtiéndose las dos en rostros televisivos muy conocidos. A comienzos de este año, Sofía consigue entrar como concursante en «Supervivientes», y su hermano accede a defenderla en plató para retomar así la relación que se había roto.

Sofía, entre lágrimas, cuando ve a su hermano entrar en plató le dice que «quiero darte las gracias por protegerme. Nuestro padre no es una buena persona, no tiene sentimientos y tú te has sentido un poco solo, por eso te cuesta tanto expresar tus sentimientos. Pero yo te he traído para decirte que te quiero y que estoy contenta de que a raíz de "Supervivientes" hayamos vuelto a tener una relación de hermanos». Cristian también llora y se emociona hablando de lo buena hermana que es Sofía, lo madura que es y lo mucho que la quiere. Tras un rato de conversación, Sobera abre la pantalla y los dos hermanos se funden en un largo abrazo.