Volverte a ver La imitación que Lola Flores vetó a Los Morancos Los humoristas sevillanos recordaron anécdotas de su carrera y de su vida con Carlos Sobera

Los Morancos hicieron una nueva apelación a la nostalgia en Telecinco. A principios del pasado mes fue en el «Sábado Deluxe», donde (ya se sabe que la cabra tira al monte) se preguntó por aquel espinoso «caso». Esta vez rebobinaron su trayectoria artística y su vida con Carlos Sobera, en la segunda noche de la nueva temporada de «Volverte a ver».

Hubo temas que se repitieron, como que sus padres se conocieron gracias a Antonio Machín, cuando éste actuó en Barcelona en el ambigú en el que trabaja «La canija», que así era conocida su progenitora.

Se habló, claro, de aquella Gala de Fin de Año de TVE de 1984, que los lanzó al estrellato. Una vecina paró al poco a Jorge: «Hasta hace dos días no sabía yo que eras americano», le dijo. Creyeron que podrían comprar tranquilamente los regalos de Reyes, pero fue imposible. «Solo había dos canales de televisión, así que a lo mejor había 20 millones de personas o más viendo la tele aquella noche», apuntó César. «Pasamos de no conocernos nadie a conocernos todo el mundo», resumieron.

El veto a Antonia y Omaíta

Después se convertirían en una presencia constante en la cadena estatal pública, a la que están a día de hoy aún muy agradecidos. Incluso a aquel director que no supo ver inicialmente el potencial de Antonia y Omaíta, dos personajes que aún siguen formando parte de sus espectáculos.

Jorge recordó cómo plantearon la idea de hacer un sketch con «una madre y una hija en casa dando unos consejos». Uno de los directores del programa vio aquello en el guión y les dijo: «Esto, tres minutitos y adiós». Al día siguiente, vieron la curva de audiencia. Se disparaba con Antonia y Omaíta. A las dos semanas, ese mismo directivo les dijo que podían alargarse cinco minutos. La curva seguía subiendo. Acabaron siendo 25 minutos. Y al final del programa.

Con «La más grande» y «La Faraona»

Además de crear personajes, conocida es la habilidad de Los Morancos para imitar a famosos. La mayoría se lo toman bien, pero otros se enfadaron o hicieron sugerencias.

En el caso de Rocío Jurado, hubo mosqueo. Los sevillanos la consideran su madrina artística, pero «La más grande» se enfadó con un número que idearon cuando empezó a salir con Ortega Cano y que incluía «algunas burradas». «Se enfadó, pero luego hicimos las paces», rememoraron.

Lola Flores era una habitual de sus espectáculos. Iba con Lolita y más familia. Y un día, al acabar la función, les hizo un ruego: «A Antoñito, dejadlo por favor. Ahora mismo no está pasando un bien momento. Y yo os pido que me imitéis a mí, pero a mi hijo, por favor os lo pido, no. César y Jorge, hacedlo de corazón».

Y dejaron de imitar a Antonio Flores. Por respeto a la que Jorge considera «la artista más grande que he conocido».

Abrazo con su «hermana madrileña»

La excusa para la participación de Los Morancos en «Volverte a ver» fue su amistad de 35 años con la cocinera Pepa Muñoz, quien quiso darles un homenaje en estas fechas navideñas y tras un año tan duro, que ha afectado laboralmente tantos a los humoristas como a su amiga, que tuvo que cerrar su restaurante, si bien siguió cocinando para los hospitales y los más necesitados.

«Me siento una Cadaval más. Estamos para lo bueno y lo malo. Os quiero mucho», les dijo ella, y Los Morancos devolvieron los elogios a la que llaman su «hermana madrileña». Se acabaron dando un profiláctico abrazo.

El mejor regalo de cumpleaños para Jorge

Al hablar de hermanos se abrió la puerta del recuerdo: la de Diego y la de Carlos. Así se llamaban los dos hermanos de Los Morancos a los que la muerte se llevó antes de tiempo.

Diego murió de un cáncer de riñón –quisieron llamar a las cosas por su nombre­–, no sin antes dar a Jorge, un amante de los felinos, el mejor regalo de cumpleaños que recibió en su vida. Fue en una fiesta que no quería celebrar, pero lo acabó haciendo por insistencia del enfermo, que mandó a una persona con un cachorro de tigre que permaneció media hora en su casa. Al final del relato a Jorge le brotaron lágrimas.

Supo rehacerse enseguida. «Mi padre decía que las penas no había que trabajarlas», recordó, y recibió una sentida ovación del público.