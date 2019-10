Actualizado 12/10/2019 a las 00:05

Después de tratar de emparejar a «sus» solteros en «First Dates», el programa que presenta en Cuatro, Carlos Sobera se trasladó a Telecinco, la cadena hermana, para ponerse al frente de «Volverte a ver». Lo hizo en una noche, la de este viernes, que estuvo repleta de historias de lo más emotivas.

Una de ellas tuvo un sabor de lo más especial, pues en ella estuvo inmerso el conocido actor español Luis Merlo. Célebre por su trabajo en cine, teatro y en series de televisión como «Aquí no hay quién viva», «El internado» y «La que se avecina», el intérprete visitó el espacio de Sobera para dar una sorpresa a Cristóbal, un joven natural de Lorca (Murcia) que idolatra a Merlo por encima de cualquier artista.

Tal y como Sobera explicó en «Volverte a ver», el pequeño Cristóbal pudo conocer a Merlo hace algún tiempo, cuando el intérprete acudió al Teatro Guerra de Lorca a presentar su obra «El test». Desde entonces, tal y como contó Juani, la madre del muchacho, el joven tiene claro que también quiere ser actor. «Me acuerdo de él perfectamente, porque me veía reflejado en él. Tenemos muchas cosas en común», aseguró Merlo.

Entretanto, Sobera, Juani y Merlo recordaron las palabras que el actor le dijo al pequeño Cristóbal cuando le conoció. «Le dije que le había picado el mosquito del teatro, que por entonces ya le fascinaba. Y una vez que te pica, no hay vuelta atrás», explicó el intérprete. Entretanto, Sobera contó que el pequeño sufría «bullying» en el colegio. «La mayoría de los niños se hunden ante este tipo de ataques, pero tu hijo ha demostrado ser muy maduro», le dijo a Juani.

La mujer, en ese aspecto, se enorgullecía al hablar de su hijo. «Él siempre ha llevado el pelo largo porque le gusta. A mí me preguntaban que si tenía dos niñas, pero a él le daba igual. Gracias al teatro, está como está ahora», dijo Juani. Merlo, entretanto, no dejaba de aplaudir al pequeño. «Hay niños que se ven tan atrapados por la violencia escolar, que se quitan de en medio. Pero él no es así».

Pocos minutos después, el programa comprobó que Cristóbal había acudido a «Volverte a ver», después de que Manu Lombardo y Gloria Camila, dos de los «emisarios» del programa, hubieran hecho entrega al chico del mensaje que le había enviado su madre: un teatro en miniatura. En ese instante, Sobera le dio la bienvenida, aunque sin permitirle todavía ver a Juani ni a Merlo. Ante el presentador, Cristóbal confesó que el intérprete es su ídolo. «Tengo dos referentes: Antonia San Juan... y sobre todo, Luis Merlo, que es mi ídolo».

«Ahora, mi referente eres tú»

Tras ello, la pantalla de «Volverte a ver» cambió de fondo y comenzó a mostrar a Luis Merlo. Cristóbal no cabía en su asombro y en ese momento, el actor comenzó un alegato de lo más emotivo. «Había un niño de padres separados al que le hacían “bullying” en el colegio, porque era sensible, diferente y no le gustaba jugar al fútbol. Este niño pasó unos años muy duros y solo los niños que han pasado por eso saben lo duro que es, que esa sociedad que es el colegio y que es lo único que conoces fuera de tu familia... te rechace y te agreda. Y ese niño un día entró a un teatro, se asomó y empezó a creer en su sueño, que era ser actor. Ese niño se llamaba Luis Merlo. Con esto, solo espero que sepas que la lección que te ha dado la vida, con la separación de tus padres y ese “bullying” tan tremendo que has sufrido es que has encontrado tu camino. Y hoy he dejado de ser tu referente, porque ahora mi referente eres tú», le dijo Merlo al joven, que se emocionó.

Cristóbal no podía creerse que allí estuviera su ídolo. «Desde que le vi en “El test” sé que quiero dedicarme a esto. Me acuerdo perfectamente de la frase que me dijo cuando le conocí. Me dijo... “Ya te ha picado el mosquito del teatro”. Y eso no se me va a olvidar nunca. Implica que solo te puedes morir sobre un escenario. Algún día me gustaría ser un actor, llegar a ser como él», contó el muchacho. «Bueno... eso es muy difícil, porque Luis es muy bueno», respondió Sobera.

A continuación, y antes de que «Volverte a ver» permitiera a Cristóbal abrazar a su madre y a Merlo, el actor volvió a tomar la palabra. «Has mencionado la palabra “morir”, pero no tienes que hacerlo, porque a tu edad solo tienes que pensar en vivir. En la vida y en este mundo vas a encontrarte a mucha gente de la que no te vas a tener que esconder, porque te van a querer tal y como eres», le dijo el actor. Tras ello, habló Juani, que apenas podía contener las lágrimas. «Desde que naciste, sabía que tú eras diferente. Que tenías tus ideas claras, pero que te refugiabas en el teatro. Yo sé que tú para esto vales y que llegarás lejos seguro. Yo te apoyo y te apoyaré siempre», le dijo su madre, antes de que el programa permitiera al joven interpretar un monólogo de «Hamlet» y tras ello, fundirse en un abrazo con Juani y Merlo.