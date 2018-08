La desgarradora historia de María Belén: «Te di en adopción porque estaba en la droga»

Actualizado 03/08/2018 a las 23:31

Telecinco volvió a apostar la noche de los viernes por un formato que siempre acierta y conmueve al espectador en el sofá de su casa. «Volverte a ver», el formato lacrimógeno de la cadena presentado por Carlos Sobera, regresó una semana más cargado de emociones y de historias afiladas para desgarrar el corazón de la audiencia. «Volverte a ver» vive básicamente de personajes anónimos que van a contar su drama ante las cámaras, pero siempre hay algún famoso invitado para darle un poco más de gracia a la noche.

En esta entrega, el programa de Sobera recibió a Melody y a Luz Casal, que sorprendieron con su presencia a algunos de sus mayores fans. La noche empezó en «Volverte a ver» con la historia de Estefanía, el plato más fuerte de la gala. Esta madrileña de 24 años vive feliz junto a su familia adoptiva, pero nunca ha logrado sacarse la espina de saber quién es realmente su madre y por qué la dio en adopción.

El equipo de «Volverte a ver» consiguió encontrar a María Belén, su madre, que llegó a plató sin saber quién la esperaba. Cuando le mostraron a Estefanía en la pantalla no sabía quién era, pero Sobera en seguida se lo explicó. Estefanía, muy emocionada, quiso saberlo todo sobre su nacimiento, y María Belén le contestó a todo sin poner ningún pero. «Te tuve que dar en adopción en una época muy mala de mi vida», le explicó, «estaba en la droga y vivía en la calle, por lo que creí que darla en adopción era lo mejor para ti».

Años después, María Belén luchó por recuperar a su hija, pero la administración no se lo permitió porque Estefanía ya estaba integrada en una buena familia. De lo único que no quiso hablar fue del padre de la joven: «Por culpa de tu padre empezó lo de la droga y lo demás. Con tu padre todo fueron engaños, malos tratos, insultos...». Estefanía no le reprochó nada a su madre y se limitó a repetirle «te he buscado durante tanto tiempo...».

Ahora Estefanía tiene una hija de 9 meses y vive con su pareja, un hombre diez años mayor y que ha sido su apoyo durante estos últimos años. «Me siento muy orgullosa de esta hija que tengo y de todo lo que ha luchado por encontrarme», dijo María Belén antes de lanzarse a los brazos de Estefanía.