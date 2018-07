Piden el boicot a Telecinco por una entrevista de Toñi Moreno a Juan José Padilla

Actualizado 23/07/2018 a las 10:55

El torero Juan José Padilla fue uno de los invitados de Toñi Morenoen la edición de «Viva la vida» de este domingo. El diestro reapareció así en televisión, tras la brutal cornada que sufrió el pasado 7 de julio en la Plaza de Toros de Arévalo y que le arrancó gran parte de su cuero cabelludo.

A causa de la cogida, el torero tuvo que recibir «45 puntos» de sutura en la cabeza, como le contó a Moreno en su programa. «Esto es el tributo que pagamos los toreros. El que se viste de torero corre el riesgo de salir cogido, pero también la gloria de triunfar y salir a hombros», afirmó, antes de recordar el momento de su incidente. «Tuve mucha suerte. Quiero agradecer desde aquí a los doctores y el equipo médico de la plaza de Arévalo, que hicieron un trabajo maravilloso», expresó en «Viva la vida».

Aunque sus palabras sobre la cornada que recibió no quedaron ahí. «Me impresionó ver las caras de los compañeros. Rápidamente me di cuenta de que tenía el cuero cabelludo en mi mano y aquello impresionó. Me querían llevar en volandas a la enfermería, pero yo prefería ir por mi propio pie», reconoció ante la atenta mirada de Moreno.

En su entrevista en «Viva la vida», Padilla, que en octubre de 2011 recibió una cornada que le hizo perder el ojo izquierdo, también hablar sobre su mujer, alguien «imprescindible» en su vida, así como sobre el toreo y la polémica sobre «el odio» generado en torno a su profesión. «No entro al trapo en estas cosas. Me llena muchísimo más la parte positiva, la gente que admira y respeta el mundo del toro. Ese otro tipo de personas... he sentido incluso en la calle algún atrevido que me ha provocado, incluso con mi familia, pero me he cruzado de acera y no he hecho ni cuenta, porque lo que buscan es una provocación y que seamos los toreos los agresivos, cuando realmente demuestran ellos las agresividades», aseveró, antes de mostrar su «respeto a todo aquel que no pueda ver que un animal sufra», como sucede con la propia Moreno. «Pero quiero que entendáis también que esto es una cultura forjada a través de los tiempos y que mueve un sector socioeconómico muy importante, del que vive muchísima gente», explicó.

«No hay que darles audiencia si patrocinan el maltrato»

Como no podía ser de otro modo, la entrevista de Moreno a Padilla desató grandes suspicacias entre los sectores antitaurinos de la sociedad española, que a través de redes sociales, pidieron el «boicot» a Telecinco y a «Viva la vida». «Padilla, el asesino de animales, falangista, en Telecinco y “Viva la vida”. Boicot al programa, apagón. No hay que darles audiencia si patrocinan el maltrato animal y el fascismo», expresó un usuario. «A lo de matador se une lo de franquista. Hasta luego, Lucas. ¡Que os vea vuestra p*** madre!», escribió otro.

A lo de matador le une lo de franquista. Hasta luego, Lucas. Que os vea vuestra p.m. #VivaLaVida119pic.twitter.com/WlX2LFF6qS — StanLee (@StanLeeLenin) 22 de julio de 2018

No fueron, no obstante, las únicas críticas que recibió el programa. «Qué asco ver asesinos de toros en “Viva la vida”», opinó otro. «No sé qué hace una cadena pública en horario infantil entrevistando a un asesino y franquista», comentó un cuarto. Hubo otros, sin embargo, que aplaudieron la entrevista. «Me encanta ver una entrevista a un torero en Telecinco. Y si es al maestro Padilla, aún más. Todo un ejemplo en la vida», aseguró otro 'tuitero'. «¡Una lección de vida y coraje! ¡Maestro, eres muy grande! Muchos debería aprender de ti, cómo profesional y como persona!», comentó uno más, en alusión a Padilla.

#vivalavida119 me encanta ver una entrevista a un torero en @telecincoes y si es al maestro Padilla aún más. Todo un ejemplo en la vida. pic.twitter.com/F9k5VIoOfb — israel lancho (@israellancho) 22 de julio de 2018