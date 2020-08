Viva la vida La vez que Miguel Bosé echó a Toñi Moreno de una rueda de prensa: «Me hinché a llorar» La presentadora de Telecinco contó este domingo en plató la espinita que tenía clavada con el cantante desde hace años cuando acudió como reportera de Canal Sur a la presentación de una gira junto a Ana Torroja

Toñi Moreno (47) se la tiene «jurada» a Miguel Bosé (64) desde que el cantante -ahora en entredicho por su posición en contra de llevar la mascarilla de manera obligatoria- la echó de una rueda de prensa cuando la ahora presentadora de «Viva la vida» (Telecinco) trabajaba como reportera en «Andalucía Directo» (Canal Sur) hace veinte años.

«Yo lo conozco porque fue mi padrino en la tele; yo estuve supercontento en "El séptimo de caballería", Televisión Española; de cómo le he conocido a ahora dista mucho...», primero comentó Luis Rollán en plató. Fue entonces cuando su compañero Diego Arrabal sacó a colación un tuit de Toñi Moreno de la semana pasada en la que desvelaba que Bosé le había echado de una rueda de prensa.

A mi me echó de otra. Si te sirve de consuelo. — Toñi Moreno (@tmorenomorales) August 17, 2020

«A mí me echó de una rueda de prensa hace muchísimos años.... que yo me hinché a llorar. Era en Málaga y yo era reportera de "Andalucía Directo" y el director [del programa] nos pedía que no hiciéramos vídeos de una rueda de prensa. Entonces yo llamé al representante -era cuando hacía la gira con Ana Torroja- y le digo "Mira, yo voy a ir a la rueda de prensa, pero luego que me den un par de totales [declaraciones a cámara] los dos contándome cómo es y yo ya me hago el reportaje. Empieza la rueda de prensa y me viene el representarme a decirme que Miguel Bosé no nos atiende», recordó Toñi Moreno.

Aquella jovencísima reportera de «Andalucía Directo», con la voz «chiquitita», se atrevió a decirle al cantante lo «enfadadillos» que estaban con él, pues en un principio sí les iba atender fuera de la rueda de prensa organizada. «¡Pero es que no terminé!», rememoró la presentadora de «Viva la vida». «Por favor, fuera» fueron las palabras de Bosé delante de toda la prensa. «Y viene un tío negro, grande, y le dije que no me iba y me sacaron. Y dije "!me voy yo y todos mis compañeros¡" y ahí no se levantó nadie», terminó de contar. «Lloré muchísimo», repitió Moreno, que calificó de «Quijote» al Miguel Bosé de ahora; la misma percepción que Jimmy Giménez-Arnau.

La catalana, eso sí, acudió a varios conciertos de él para quitarse esa espinita. «Me decían su nombre y me ponía nerviosa... Fui a dos o tres [conciertos] porque siempre me gustó su música... ¡Y se me ha quitado regular!», reveló entre risas e invitándole al plató de «Viva la vida» para contar lo que él quiera.