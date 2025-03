La dura lección de María Jiménez a Isabel Pantoja

El conflicto de la familia Pantoja es la principal atracción de Telecinco. Y ahora es María Jiménez quien ha pasado por «Viva la vida» , recuperada de sus problemas de salud, y ha opinado sobre la discusión entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera : «Que vaya al psicólogo», dijo.

Además aseguró que no entiende cómo ha permitido que el conflicto entre madre e hijo haya llegado a tal grado de exposición pública, asegurando que Pantoja debe conseguir una forma «más sabia» de resolver el conflicto familiar.

Jiménez quiso quitarle importancia a las malas decisiones de Kiko Rivera a la hora de enfrentar los problemas con su madre. «Puede que él tampoco lo haya hecho bien, pero ella le dobla la edad», dijo la cantante, que además aseguró que ver un choque de familia como ese le afectaba por la pérdida de su hija Rocío , «una herida que jamás se va a cerrar».

La opinión de Jiménez sobre el conflicto Pantoja no fue su único comentario controvertido. La cantante, además, aseguró que no estaba dispuesta a vacunarse del coronavirus: «Que se la pongan los ministros primero, los políticos y, si a los dos meses no se ha muerto ninguno, entonces ya me lo pienso yo», dijo.