Esther Aranda pide cuentas a Risto Mejide por sus críticas implacables en 'OT': «¿Por qué fuiste tan capullo?»

La entrevista de 'Viajando con Chester' vista este martes 4 de abril en Cuatro tenía muchas papeletas para convertirse en la más tensa para Risto Mejide en la presente temporada del formato, superando incluso a la de Lucía Etxebarría la semana pasad a. En la nueva entrega de su programa, el presentador rindió cuentas ante unas de las 'triunfitas' que más sufrió su talante implacable como juez de 'Operación Triunfo'. «Eres el primer producto defectuoso de esta edición», llegó a decirle a la concursante al valorar sus actuaciones, cuando ella tan solo tenía 20 años.

Esther Aranda , participante de la edición de 2008, fue la nueva invitada del 'chester' y se reencontró con Risto 15 años después de conocerse en el 'talent show' «para hablar de qué pasó, y de por qué pasó». Demostraron que el tiempo no pasa en balde; ambos habían enterrado ya el hacha de guerra, de manera que la charla transcurrió de lo más cordial.

El publicista aclaró en primer lugar que a la malagueña le va muy bien siendo empresaria al margen del mundo artístico, por lo que no aceptó la entrevista por ningún tipo de interés, sino todo lo contrario. «Soy una valiente», bromeó Aranda, que en todo momento se mostró de buen rollo con su interlocutor a pesar del sufrimiento que le causó en el pasado. «Yo no vivo en el odio», subrayó.

Aun así, la pregunta de '¿por qué yo?', la ha perseguido durante 15 años. «Te pasaste tres pueblos», reprochó entre risas, apuntando que «ahora me río, pero en aquel momento lo pasé mal, no te lo voy a negar».

La pesadilla de Esther en 'OT'

La invitada entonó el mea culpa admitiendo que en la Academia le pasaron factura los nervios. «En la gala 0 ya me me metiste un poco de caña, y en la gala 1 con 'Las de la intuición' , que era una canción que no me venía nada al pelo… Total, que se lió parda. Me machacaste a tope», recordó Aranda.

Risto, aunque con buen talante, achacó la valoración a los 'berridos' de la concursante. «En esa actuación tuya pensé que era una broma, que me estaban poniendo un cebo». Sin embargo, reconoció no sentirse orgulloso de las críticas que le hizo y admitió que «en muchos casos creó que patiné». «Te pido disculpas por todo lo que te haya podido doler», manifestó, reiterando que jamás la ha odiado como ella llegó a pensar. Al hilo, reveló que intentaba hacer un espectáculo televisivo de las valoraciones.

Yo me iba echa una mierda, en 2008 estaba verde como una lechuga y no veía el espectáculo. «Yo solo decía: '¿Este tío por qué es tan capullo conmigo? ¿Por qué conmigo, tío?'. Yo en los ensayos ya pensaba que lo iba a hacer mal; me subía al escenario y me dolía la barriga de los nervios». Tal fue la presión para ella que aseguró que se hubiera ido del programa si eso no hubiera conllevado una penalización.

El odio de Risto hacia el formato: «Me metí allí para destruirlo»

Desde el punto de vista del comunicador, Esther Aranda experimentó los claroscuros de la televisión, un cruel espectáculo en el que público aplaudía sus valoraciones y la abucheaban a ella. No entiende por qué una figura como la suya lo 'petó' tanto durante tres ediciones de 'OT' . Aranda lo tiene claro: «por el morbo».

Risto quiso también explicar la motivación que lo impulsó a mostrarse tan duro con los chavales. Y lo confesó sin tapujos. «Yo odiaba ese formato. Con todas mis fuerzas. De hecho, se lo dije así a los productores antes de entrar. Advertí que iba a decir todo lo que pensaba», confesó. Es evidente que dio audiencia y a él personalmente le reportó ingresos, por lo que más tarde ya se dio un compendio de intereses. Pero, tal y como recalcó, «mi motivación las tres ediciones que estuve fue ir a por el programa». «Mis enemigos no erais vosotros. Y la prueba es que me enfrenté hasta las máximas instancias», añadió, en referencia a su sonado enfrentamiento mediático contra Josep María Mainat y Toni Cruz , exproductores del formato.

Aranda no comprendió muy bien por qué se metió en un formato que odia solo por destruirlo, y así se lo hizo saber. Mejide respondió conciso y contundente: «Tan mal no me fue... ¿Dónde está 'Operación Triunfo' ?».