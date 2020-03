Actualizado 08/03/2020 a las 09:57

Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado, reapareció ayer en «Sábado Deluxe» tras cuatro años de ausencia. Los pullazos a su sobrina Rocío Carrasco y al marido de ésta, Fidel Albiac, fueron constantes durante su intervención.

Uno de los detalles más sorprendentes que reveló fue que la hija de la tonadillera quiso vetar a Ortega Cano en una serie que se hizo sobre su madre. Amador explicó que el proyecto inicial era una película, y que él colaboró en la fase de documentación con la cineasta Gracia Querejeta. Fue ésta la que le comentó en su día: « Rocío no quiere que salga Ortega Cano en la película». Le preguntaron el motivo de tal veto: «Pues porque no le cae bien».

¿Y cuál es el motivo por el que no le cae bien? El hermano de la Jurado apuntó que en los 17 años que estuvieron casados «en los matrimonios pasa de todo». Y lo que básicamente ocurría entre ellos es que para él «el mundo taurino estaba por encima de todo». Y que a veces la noche le confundía: «Y un día se podía distraer un poco, pues en vez de llegar de noche pues llegaba al otro día por la tarde».

Ese proyecto audiovisual acabó siendo una miniserie que en teoría iba a estrenar Antena 3, pero nunca llegó a hacerlo. Se tituló «Como alas al viento» y se grabó en 2013, dirigida por Daniela Féjerman con guión de Gracia Querejeta. Ortega Cano al final tuvo su hueco, pues en los créditos figura que lo encarna el actor mexicano Rafael Rojas. La serie se puede ver actualmente en la plataforma Flixolé.

Mano negra sobre el museo de Chipiona

«Rocío y Fidel Albiac son la mano negra que me han mantenido apartado el museo de Rocío Jurado en Chipiona», sentenció Amador. Recordó que él se involucró desde un primer momento con ese proyecto. Al principio, Rocío y Fidel elogiaron su trabajo y dedicación, pero después «desaparecieron».

La última vez que habló con su sobrina Rocío fue ocho años atrás. Fue a su casa a llevarle un vídeo explicativo del museo. No quiso ni verlo.

«Búscate la vida», le dijo ella en su último encuentro. Le dolió después de toda una vida trabajando para hacer más grande a «La más grande».

El 14 de febrero se estrenó el musical «Que no daría yo por ser Rocío Jurado», creado por Rocío Carrasco y dirigido por Fidel Albiac. Su sobrina no le invitó. «Ni a mí ni a nadie de la familia» materna. «Lo de Rocío es algo que no entiende nadie», afirmó el hermano de la fallecida cantante.

«Si mi hermana levantara la cabeza se moriría otra vez», sentenció.

Fidel, culpable de todo

A juicio de Amador, los problemas de Rocío Carrasco con sus hijos Rocío y David y con la familia materna tienen un culpable, Fidel:

«Era encantadora, pero de la noche a la mañana ha cambiado», aseguró de su sobrina. Y el motivo de ese cambio fue su marido. «Rocío no tiene personalidad y este hombre le ha comido el coco».

No soporta a Fidel, pero remarcó que no era el único. «Pedro Carrasco no lo podía ni ver», aseguró. «Rocío, tampoco», porque pensaba que era «un desahogado».

Pedro Carrasco murió en 2001. Rocío Jurado en 2006.

Un testamento contra Antonio David

Lanzado contra Rocío Carrasco, Amador Mohedano confirmó algo que se ha dicho durante años, pero nadie tan cercano a «La más grande» había querido confirmar. Que su sobrina pidió a su madre que no le dejase nada en herencia a sus nietos Rocío y David para que «no se lo quitase el cabrón de su padre», es decir, Antonio David.

Rocío Jurado hizo caso a su hija. Más tarde quiso modificar el testamento, pero no le dio tiempo, según Amador. La muerte se lo impidió.

La herencia de la tonadillera fue el motivo que enemistó a Rocío Carrasco con su tío, quien no estuvo de acuerdo en la valoración de las fincas, entre otros detalles.

No era poco el dinero a repartir. La Jurado ganó más de 50 millones de euros a lo largo de su carrera, según el reaparecido Amador.