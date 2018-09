Actualizado 18/09/2018 a las 00:19

«Ven a cenar conmigo: Gourmet edition» regresó este lunes a la televisión con una nueva entrega. Por sorpresa, Cuatro decidió mover «En el punto de mira» a sus noches de martes y que fuese la primera noche de la semana cuando Nagore Robles, Miguel Temprano, Ivonne Reyes, Ismael Boiro y Mar Segura se sentasen a cenar en la segunda cadena de Mediaset.

Con la guerra más que abierta entre Nagore y Temprano como telón de fondo, los cinco famsosos acudieron en esta ocasión a casa de Ismael Boiro. El ganador de la primera edición de «Gran Hermano» les preparó un cóctel de bienvenida que se llevó sus primeras críticas nada más arrancar la noche. Mar Segura, la exconcusante de «Mujeres Ricas», llevaba «25 años» sin comer jamón... pero Ismael lo puso para ir abriendo boca.

Después, Ismael regaló a cada uno de sus comensales unas gafas de sol. Todos se mostraron agradecidos con el detalle de su anfitrión... a excepción de Nagore Robles. La participante de «Gran Hermano 11», que no se caracteriza por morderse la lengua, no tuvo filtro alguno en casa de Ismael. «Las gafas pues bueno, son una mierda de plástico», espetó en referencia al presente del ganador de la primera edición de «Gran Hermano».

Tras ello y ya en la casa y sentados a la mesa, Ismael les sirvió el primer plato: que llamó «Alegría de Cádiz» pero que era salmorejo con pastel de pollo. A Ivonne Reyes no le encantó, porque no le gusta el ajo. «Está bueno, pero me has mentido, porque lleva ajo y decías que no», le reprendió. «El entrante es un poco desastre», agregó. Tampoco gustó, como no podía ser de otro modo, a Nagore Robles. «No puedo comer algo tan seco. El pollo es como comer pladur», espetó. «Tienes que echarle mayonesa», aconsejó Ismael. «No me gusta», prosiguió Nagore.

Con el segundo plato ocurrió algo similar. «No sabe a nada», aseguró Miguel Temprano. Mar Segura, por su parte, criticó que la cantidad servida no era todo lo espléndida que esperaba. «Prefiero tener que repetir a esta cantidad», espetó. Nagore no fue menos condescendiente. «No está malo, pero le falta de todo», recalcó la ex de «Gran Hermano».

De postre, Ismael viajó a su infancia más tierna y sirvió lo que bautizó como «Déjate de rollos, Agustín»: trozos de pan con chocolate de untar y virutas de colores. El último plato de la noche agradó a los comensales. «Has conseguido que seamos “niñotes” malos. Es un postre simpático e infantil, pero divertido», reconoció Temprano. A Nagore, como no podía ser de otro modo, no le fascinó. «Entre el de Ivonne y el tuyo, no sabría decirte cuál es más feo», señaló, en alusión al postre que les sirvió Ivonne Reyes en la cena de hace dos semanas. «Seguro que se lo das a una vecina pequeña del barrio», prosiguió.

Sus palabras no minaron la moral de Ismael Beiro, que recordó un accidente que sufrió hace dieciséis años y que casi le cuesta la vida y que volvió a estrechar lazos con Temprano, con quien se fundió en un abrazo. Tras la cena, les sorprendió con una actuación en directo de «The Details», un grupo que versiona canciones de «The Beatles» y que hicieron que la cena terminase como una gran fiesta. «Considero que mis invitados han disfrutado», expresó Ismael tras el convite.

Todos parecieron hacerlo, salvo Nagore, que terminó bostezando con la actuación musical y que valoró la cena con una puntuación de 3 sobre 10. Su punto de vista no lo compartieron el resto de comensales, que aprobaron la velada a cargo de Ismael. Ivonne Reyes y Miguel Temprano la calificaron con un 6, mientras que Mar Seguro le dio un 7. Con ello, y a falta de visitar las cassa de Mar Segura y Nagore Robles, Ismael Boiro queda como primer clasificado de «Ven a cenar conmigo: Gourmet edition», con 22 puntos. 21 tuvo Ivonne Reyes y 19 Miguel Temprano.