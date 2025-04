Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez firman la paz

Un viernes más, tras escuchar la sintonía de «Sálvame Tomate» , comenzaba la preparación de «La última cena», pero esta vez lo hacía de forma distinta. «Estoy nerviosa porque todavía quién es mi acompañante y son las ocho de la tarde», reconocía Belén Esteban. Tuvo que esperar unos instantes para descubrir quién sería su aliado porque un supuesto «amiguito» de Miguel Frigenti gritaba para obtener protagonismo. La cadena creó tal expectación que la Esteban llegó a pensar que sería Isabel Pantoja o Maluma quien cocinaría con ella, pero se equivocaba. Su compañero de fogones fue Jorge Javier Vázquez .

Después del tenso enfrentamiento que protagonizaron en la última edición de «Sábado Deluxe» , «La última cena» se presentaba como el último paso hacia la reconciliación. El pasado martes ya se vieron las caras en «Sálvame» cuando la colaboradora regresó a sus labores, de las que había mantenido alejada por su condición de diabética. La disculpa fue descafeinada , pero suficiente. La unión Esteban-JJ dice ser fuerte porque, como ya dijo el presentador, han pasado «muchas peores».

«A mí me preocupa que sepa cocinar», dijo la Esteban antes de descubrir al identidad de su compañero. Y bien hacía en preocuparse. JJ ha reconocido en demasiadas ocasiones que no tiene ni idea de cocina, incluso ha asegurado que podría vivir «en una casa sin cocina». Cuando el presentador entró en plató, la sorpresa de Belén fue tal que no se podía distinguir si estaba nerviosa, triste, angustiada, enfadada o si simplemente había abandonado su cuerpo para viajar mentalmente a una isla desierta en la que no tuviera que cocinar para nadie. Eso sí, la risa de JJ era abrumadora y contagiosa.

« Mamá, ¡que me ha tocado el Jorge! Que no sabe ni cocer una patata. ¡Tiene narices!», gritó la princesa del pueblo a cámara (tan alto que quizá pudo escucharla con la televisión apagada). «Estoy muy contento de cocinar contigo. Si no hubiese sido contigo, no hubiese cocinado... Esto va a ser un punto y aparte en nuestra relación», respondió JJ en lo que parecía ser una declaración de intenciones. Se mostraron tan cómodos que no dudaron en afirmar que iban a ganar a sus compañeros, sobre todo en audiencia: «Entre los fans de Belén y los míos (JJ) compramos España ».

Una compra de nivel

Salseos a parte, llegó el momento de cocinar. Como cada viernes, dos colaboradores deben trabajar en equipo haciendo la compra, cocinando y ejerciendo como anfitriones, labores que son valoradas por los doce comensales más uno a los que servirán, entre los que se encuentra el implacable jurado, compuesto por Sergi Arola y Begoña Rodrigo, además de la audiencia. Pero esta vez la compra la hizo Belén con una ayudante provisional, Chelo García-Cortés .

La Esteban tiró de calidad y cartera del programa. El solomillo que compró marcó 115'18 euros; el jamón serrano para las croquetas, 179 euros. «¿No querían calidad? Pues calidad», apuntó. Pero entre compra y compra, Chelo le proporcionó algún que otro consejo: «La picadora de la carne cógela de casa que te la van a dar de juguete». Al llegar a plató, la cuenta había dado tanto de que hablar que Carlota Corredera se atrevió a bromear sobre ella: «Creo que te has gastado todo el presupuesto y no vamos a poder cobrar esta noche». Porque, claro, JJ no podrá presentar y su lugar lo ocupa ella. Lo que sí que realizó fue su esperado número musical (uno que ya había interpretado en la boda de Carlota).

Un menú ¿acertado?

La Esteban y JJ tuvieron que preparar unas «croquetas tradicionales deconstruidas» y un solomillo Wellington. Pero todo buen menú necesita un postre, el cual eligió Sergi Arola. «Que mejor que si comenzamos deconstruyendo unas croquetas, acabar haciendo lo mismo con un churros con chocolate deconstruidos », dijo el chef. «¡Qué bien! Que ya controlo los churros», respondió. El cocinado fue mejor de lo que se esperaba. «Jorge ha ejercido de pinche y Belén de jefa de cocina. Se nota que se siente cómoda con lo que hace», apuntó Begoña Rodrigo. Pero este pinche tuvo que hacer un descanso para preparar su número musical.

Llegó el momento de servir la cena y parecía que las acusaciones que Belén Esteban había hecho eran verdad: «Me han engañado», dijo JJ cuando su compañera le dijo que tenía que cortar el jamón más pequeño de lo que le habían dicho los chefs. Cuando probaron la «croquetas tres chorvos», apostaron por darle «tensión al plato» . «Hoy se va a demostrar quién es valiente y quién no». Carlota se lió la manta a la cabeza y dijo que estaba «de puta madre», opinión que secundaron María Patiño y Anabel Pantoja. Pero Kiko Hernández, Marta López y Antonio Montero fueron más críticos. Hubo quien dijo que estaba salado y que la textura de la bechamel no era la correcta.

El «más uno» de esta noche fue un «más dos» y estaban en «La casa fuerte». María Jesús Ruiz y Maite Galdeano degustaron la croqueta de Belén y JJ. En plató recibieron críticas exageradas por parte de la madre de Sofía Sescun, pero la exmiss elogió el plató.

Llegó el momento del segundo plato con una Begoña Rodrigo «salvametizada»: el solomillo Wellington con una flor de puré de patatas. Bueno, o eso intentó Jorge Javier. « ¿Esto es una flor? ¿En serio?», apuntó la chef mientras veía un rastro de puré con forma fálica. Finalmente, decidió escribir la inicial de cada uno en su plato. La primera que lo probó fue Carlota Corredera, quien no come carne desde que tenía 6 años. Le gustó. Todo iba bien hasta llegó Kiko Hernández, quien no fue capaz de aguantar en la boca el solomillo más de tres segundos.

María Patiño se sugestionó y pasó un mal rato degustando el plato. Primero dijo que le sobraba el hojaldre, pero terminó olvidándose de la comida cuando descubrió que tenía sangre en el dedo. Menos mal que estaba Sergio Arola para poner algo de cordura limpiando la sangre; mientras Corredera, con una servilleta en la cabeza, llamaba al doctor de «Sálvame» (Sánchez Marcos) para que le hiciera un telediagnóstico. Después de darle las instrucciones para limpiar la herida, recibió una broma telefónica de Kiko Hernández.

María Patiño con el dedo sangrando y Carlota Corredera con un pañuelo en la cabeza llamando al doctor en directo para preguntarle por ello



En «La casa fuerte», Maite Galdeano volvió a criticar la comida. Hasta que descubrió que la cena estaba hecha tanto por Belén Esteban como Jorge Javier Vázquez. Desde ese momento, su actitud cambió ante las cámaras. Por suerte, tanto su votación como la de María Jesús no fueron vinculantes .

El resto de los comensales terminaron de comerse el segundo cuando los chefs ya había probado el postre. Tenía que ser churros con chocolate deconstruidos, pero de los churros no había ni rastro. Carlota Corredera, Anabel Pantoja y Lydia Lozano aseguraron que el chocolate estaba espectacular. Incluso esta última simuló un orgasmo, algo que hizo Patiño instantes después con Antonio Montero debajo de la mesa.

Más tensión que cocina

«La última cena» está preparada para que el cocinado sea un desastre. «Hay muchos concursos de cocina, pero ninguno es en directo y ese va a ser un factor definitivo», auguró Arola antes del estreno. Los nervios han traicionado a todo el que ha pasado por estas cocinas escondidas en el plató de «Sálvame». Kiko Matamoros consiguió mantener la compostura, mientras que su compañera de cocinado, Lydia Lozano, rompía a llorar por la presión sufrida. Pese a eso consiguieron sacar una cena aceptable.

Una semana después, durante la cena preparada por Mila Ximénez y Antonio Montero, las lágrimas de Lydia volvían a ser las protagonistas . Incluso la anfitriona aseguró que el llanto de la periodista estaba «escaletado». La tercera cena no tuvo tanto componente dramático, pero sí que hubo una pillada a Belén Esteban. El equipo de realización pinchó a la princesa del pueblo haciendo una llamada a su pareja: « Tráeme, anda, un montadito de calamares porque hoy no ceno».

Los presentes en «La última cena» habían depositado mucha confianza en Kiko Hernández y Marta López, anfitriones de la cuarta cena, y fue justo eso lo que provocó su estrepitoso fracaso. El menú no fue malo, pero sí que fueron superados por el postre que hecho por Belén Esteban. Esta cena les valió la peor puntuación vista en el programa. Anabel Pantoja y Alonso Caparrós eligieron unos platos más sencillos de los que se había visto hasta ahora, pero su buena ejecución les valió dos sobresalientes, uno de cada chef. Pese a esta gran actuación, todo apunta a que Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez les han adelantado por la izquierda y a 200 km/h.

Las votaciones

Llegó el momento de las votaciones. Aunque antes de eso «La última cena» quiso poner unas que muestran los 20 años de relación. «A ver, Belén se arrepiente de lo del sábado pasado», apuntó JJ. «No me arrepiento de nada. Pero si tengo que ser honesta y tengo que agradecer la noche de hoy. Que sigo pensando en lo del sábado pasado, por supuesto. Pero quiero que me pongan Las campanas del amor, de Mónica Naranajo, que es nuestra canción», zanjó Belén la discursión.

La audiencia de «La última cena» sigue sin ser una mera espectadora, aunque aún no se han descubierto los datos. Los televidentes votan al igual que el resto de los comensales, otorgando una puntuación del 1 al 10 la actuación de la pareja de chefs, valoraciones que se suman a las de los jueces. Eso sí, la puntuación de Sergi Arola y la de Begoña Rodrigo vale más que las del resto, un 25% cada uno.

Kiko Hernández inauguró el marcador con un 9. «Lo bueno es que lo ha hecho todo Belén y me lo quedo yo», apuntó el presentador. Siguió Lydia Lozano con un 7. Marta López subió al 8. María Patiño y su dedo sangriento subieron al 10: «Habéis dado una lección muy importante». Antonio Montero, un 8. Anabel Pantoja, un 9: «Lo que más me importa es que vuestra amistad se ha visto reflejada». Los chefs, los de verdad, también votaron. «Con un infinito cariño, pero les doy un 8», apuntó Sergi Arola. Begoña, que seguía sin saber si era pulpo o calamar, les dio un 8: «Aquí se ha visto quién es pelota y quién no».

«Hay esperanza en este país. Jorge y Belén vuelven a ser amigos»: con estas palabras se despidió Corredera mientras repicaban Las campanas del amor.