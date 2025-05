El último mensaje que Michael Robinson le envió a Maldini

El exfutbolista y comentarista televisivo Michael Robinson ha fallecido a los 61 años a causa del cáncer con metástasis que le fue detectado en diciembre de 2018 .

El anuncio se ha realizado desde su propia cuenta oficial de Twitter, en la que se ha comunicado «con tremenda tristeza» el fallecimiento de una de las voces del deporte en España. «Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado», asegura el mensaje.

Robinson, un declarado seguidor del Liverpool —en el que militó durante dos temporadas— aseguró hace una semana en la misma red social que continuaba en la «lucha» contra la enfermedad. «Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield : 'You'll never walk alone'», escribió.

Este martes, tras conocerse la triste noticia , Julio Maldonado (Maldini), comentarista y compañero infatigable de Robinson en Canal+ y Movistar Plus, quiso dar su pésame desde Twitter, donde escribió un sentido mensaje para recordar al que fue también su amigo.

«Treinta años trabajando con él, viajando con él, aprendiendo con él. Michael es eterno porque forma parte de la vida de mucha gente . Hasta el último día no perdió la sonrisa. Nada va a ser igual sin ti amigo Michael ».

El experto en fútbol internacional también compartió recuerdos de Robinson en Cadena Ser y Radio Marca: «No me creo que no vaya a volverle a ver. Era capaz de explicar el fútbol con pocas palabras, pero lo mejor eran las conversaciones de vida».

Asimismo, Maldini reveló cuál fue el último mensaje que le envió Michael Robinson antes de su fallecimiento. «Nunca perdió el humor, su último whatsapp fue en Anfield: "Estoy que no sé que me pasa, estoy mal, hasta me parece que el Atlético ha ganado en Anfield "», aseguró.

