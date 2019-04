El último desplante a Bárbara Rey o la venganza de Isabel Pantoja

Actualizado 14/04/2019 a las 17:25

Un año más, Bárbara Rey no será concursante de «Supervivientes». Incluso, han llegado a desvelar el supuesto caché que la vedette tendría. Telecinco le habría ofrecido hasta 2.000 euros al día por formar parte del reality de Honduras y en otras ocasiones se ha hablado de 400.000 euros por toda la participación, independientemente de su participación.

Este año parecía que las negociaciones estaban más cerca que nunca de cerrarse. Fue la propia Bárbara quien ha confirmado, a través de Instagram, que «iba a ir a Supervivientes, pero ya no voy». Hay dos teorías que intentan justificar la ausencia de Bárbara Rey.

La primera es que el elevado caché de Isabel Pantoja (80.000 euros semanales) ha impedido que puedan hacer frente al precio que pedía la actriz. La segunda asegura que la tonadillera habría vetado a Rey.

En redes sociales, son muchos los tuiteros que aseguraban que Isabel Pantoja no estaba contenta con compartir prueba con Bárbara Rey. Parece que a la tonadillera no le gustó que Bárbara Rey asegurara en «Sábado Deluxe» que «Paquirri no era feliz con Isabel Pantoja».

«Nos dijo que no estaba feliz y que iba a tener que tomar una decisión. Porque toda la familia de Isabel estaba metida en Cantora, la familia de él prácticamente no podía ir nunca», explicó en el programa de Telecinco. El ritmo de vida también influyó en esta crisis: «Paco además decía que había unos gastos tremendos a nivel económico y que él no estaba acostumbrado a gastar esas cantidades, ni en adelgazamientos, ni en la clínica de Incosol, ni para quitarse los kilos de los embarazos». «No me estoy inventando nada», decía Bárbara Rey ante los colaboradores más incrédulos del espacio.