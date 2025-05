La última despedida de Michael Robinson, el mejor inglés de España

España les envió la Gran Armada y ellos de vuelta la Contraarmada. Exiliados, carlistas y Espartero, frente a los espías ingleses y sus piratas. Los intercambios entre ambos países han vivido altibajos, más bajos que altos, hasta que Michael Robinson , probablemente el británico ... más querido en la historia de España, se plantó en el Osasuna para acabar con una rivalidad legendaria.

No sabía ni dónde estaba la ciudad ni cómo pronunciar el nombre del equipo de Pamplona, en ese momento al borde del descenso, pero eso no asustó a aquel joven de Leicester, nacionalizado irlandés, que jugaba al fútbol igual que hablaba. A trompicones, pero siempre afinado; como desgarbado, pero con elegancia . Que buscaba la alternativa a los baches, que no se rendía ni ante las lesiones. Un futbolista poco corriente. Entrenaba cuando los otros salían de fiesta, leía cuando el resto entrenaba. Que se jubiló a los 30 y resucitó en el periodismo deportivo, «creando escuela» en España. Este jueves, a las 22.00 horas, su familia profesional le despide para siempre con un reportaje especial sobre su vida.

Bajo el título «Good, better, best» , mantra que el comentarista deportivo , siempre buscando la excelencia, acuñó de una profesora que solía escribirlo en la pizarra de su colegio, el canal #Vamos de Movistar+ estrena el fin de una era, el adiós a un amigo, el último «Informe Robinson» , que tras la muerte del exfutbolista pasará a llamarse «Informe+» .

"Bueno, mejor, lo mejor. No descansaré hasta que mi bueno sea mejor y mi mejor sea el mejor de todos"



'Michael Robinson: Good, better, best', el 29 de octubre a las 22:00h en @vamos. #InolvidableRobinson pic.twitter.com/lX2Xi9qBwR — Informe Robinson en Movistar+ (@InformeRobinson) October 19, 2020

El espíritu de cuentacuentos de Robinson prendió después de su retirada. Jugó en el Manchester City, en el Brighton y rozó el cielo en Anfield, haciendo realidad los deseos de aquel «niño que soñaba con ser futbolista pero que nunca llegó a ser el futbolista que soñaba». Fiel a su modo de entender la vida, se reinventó como comentarista, donde pudo dar rienda suelta a su pasión por el fútbol, «una orgía de sentimientos, pura felicidad sin matices» . «"Informe Robinson" nació cuando Michael tuvo un descalabro emocional con el final de "El día después" y otro inicio igualmente revoltoso ("Maracaná 05")», contó Álex Martínez Roig, director de Contenidos de Movistar+, en la presentación de la última edición de «Informe Robinson».

«Fue como rescatarlo; Michael se fue encelando con la idea y al final fue el gran defensor del proyecto. Ha sido una experiencia brutal porque lo ha sabido conducir muy bien. "Informe Robinson" es el Grial de lo que somos . Emoción, calidad, entretenimiento, compromiso», reflexionó Roig sobre el origen del espacio, en deuda para siempre con el legado de un comunicador con una mirada única y una sonrisa perenne.

Un tipo irrepetible

«Nos dan un micrófono para hablar cuando tenemos que hacerlo», solía decir el comentarista, que falleció el pasado abril por un melanoma con metástasis avanzada . En este homenaje que se estrena el jueves en #Vamos, el comentarista concede su última entrevista , la más dura para sus allegados, y repasa su vida de principio a fin, apenas trece días antes de su muerte. «Robinson es el libro de estilo y el ADN de lo que queremos ser en un futuro y este programa es el "Informe Robinson" que quería hacer sobre sí mismo. Un repaso maravilloso a una vida increíble; la historia de un tipo irrepetible, con una biografía futbolística maravillosa. Es un reportaje que apetece ver con papel y bolígrafo, hay una serie de frases que deberíamos todos hacer nuestras para seguir creciendo. Es la historia de un comunicador irrepetible, hay mucha emoción», reveló Luis Fermoso, director del programa.

No aparecen Josep Pedrerol ni Maldini , otro de sus compinches habituales . Quien no falta es Carlos Martínez , su inseparable compañero de fatigas desde hace tres décadas, que en su día lo despidió con el lema del Liverpool: «You’ll never walk alone. Siempre estarás conmigo». «Hay pocos faros en el mundo del periodismo deportivo, con tanto ruido, y él es una referencia. Es el faro al que agarrarse para no chocar contra las escolleras », dijo en la presentación de «Informe Robinson: Good, better, best», donde también le recuerda, muy emocionado, el exfutbolista Sammy Lee, una leyenda de Anfield que arrastró consigo al equipo rojillo.

«Es él quien reclama la posibilidad de hacer esta última entrevista», reconoció Martínez. «Perdió su pelo y yo buscaba una gorra para que se tapase. Pero él quiso salir como era. Sabía que era su última entrevista, su adiós al mundo . A veces nos escondíamos en las escaleras para escucharlo, conscientes del momento», reveló, conmocionada, Aimee, su hija. Abandonó el fútbol a los 30 años y estuvo otras tres décadas honrándolo con el micrófono, para hablar solo cuando tocaba hacerlo. «En la entrevista se dio cuenta de que hasta ahí había llegado; cuando aceptó que tenía un fin», reconoció Liam, su otro hijo. Se esforzó al máximo, informó y entretuvo, alimentando al cerebro pero también al corazón. No quería irse hasta que su bueno fuera mejor y su mejor, el mejor. Y no descansó hasta conseguirlo. Como solía decir, «cuando uno da lo que todo lo que tiene, no está obligado a dar más» .