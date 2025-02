Boris Izaguirre desvela la enseñanza que le dio su madre después de que fuera víctima de una violación grupal

Nueva velada de entrevistas en 'Las tres puertas' (La 1) de María Casado, que contó con la presencia de cinco invitados de lujo: Boris Izaguirre, Nieves Álvarez, Ona Carbonell, María Peláe y Loles León . Todos se abrieron con María Casado, dado la confianza y la cercanía que transmite la periodista, sin embargo, Boris Izaguirre fue el que dejó algunos de los testimonios más impactantes de la noche.

Boris Izaguirre comenzaba la entrevista señalando que con «elegancia y educación» se podía preguntar cualquier cosa aunque incomode. «La educación es la única cosa que es gratis y que llega lejísimos, que te prepara mejor que otra preparación», afirmó el escritor, que se definió como un gran «conversador», pero que con su trabajo había aprendido a «escuchar».

El escritor también confesó a María Casado que su fascinación por las mujeres, venía por una educación que se la había dado «la prensa del corazón española y, en especial, 'Hola'». «'Hola' ha construido una especie de Biblia de heroínas. Estas mujeres han construido un lenguaje, un conocimiento de lo femenino. No me atrevería a decir feminismo porque eso es otro tipo de activismo, pero han construido un discurso que es interesante», señaló Boris Izaguirre en 'Las tres puertas'.

Las mujeres en la vida de Boris Izaguirre

El escritor también tuvo tiempo de hablar en ' Las tres puertas' de dos mujeres que habían marcado su vida: su madre y Lucía Bosé. «Fue un placer conocerla (Lucía Bosé). Miguel hacía todas las cosas que tú querías hacer y Lucía era el siguiente paso que tú querías ser en la vida», relataba Boris Izaguirre, que comentaba cómo trató contar en su novela que fue «muy especial» encontrarse en esta vida con Lucía Bosé. «Me encontré con ella en un momento especial. Y aparecí yo para decirle que podía seguir siendo útil en educar a este pobre salvaje», recordaba Boris Izaguirre con cariño.

El relato de Boris Izaguirre dio un salto temporal y se marchó años atrás cuando vivía en Caracas. «Me encontraba con un país que estaba atrasadísimo», narraba el escritor a María Casado , que se paró en ese dramático suceso que vivió para volver a recordarlo en televisión. «La violencia era muy fuerte, hasta que nos alcanzó y me vi envuelto en ese terrible incidente, una violación grupal, que por supuesto, fue un accidente», relataba Boris Izaguirre que quiso destacar la lección que le dio su madre cuando supo lo ocurrido. «Y la reacción de mi madre fue fenomenal. Mi mamá insistió en que no puedes permitir que esto cambie todo lo que has aprendido. Fue muy importante», reconoció el escritor a María Casado , que le admitió que no cayó «en la importancia de eso hasta varios años después».