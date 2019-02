El tremendo enfado de «Los lobos» con Manu en «Boom»: «¡Te lo estoy diciendo!»

Actualizado 06/02/2019 a las 09:52

No es ninguna novedad que «Los lobos» de «¡Boom!» son uno de los grandes reclamos de Antena 3 en las tardes del grupo Atresmedia. Con Fran ya fuera de juego tras ganar el bote de «Pasapalabra» el grupo formado por Manu, Valentín, Erundino y Alberto pone a diario el máximo empeño para llevarse el bote más elevado de la historia de la televisión, que asciende nada menos que a 3, 6 millones de euros.

Con esta cantidad —a la que se suman los más de dos millones de euros acumulados en el marcador— no es de extrañar que la tensión en el grupo de amigos esté a flor de piel y que, al más mínimo fallo, alguno termine explotando ante la posibilidad de acercarse al premio millonario. Así ocurrió precisamente esta semana, cuando «Los lobos» mostraron su carácter y su enfado en los primeros momentos del programa, cuando el grupo tenía que desactivar sus primeras bombas.

El presentador del concurso, Juanra Bonet, preguntó a «Los lobos» cuál había sido la primera retransmisión televisiva regular en Europa. Las opciones eran las siguientes: Un torneo de wimbledon, el festival de San Remo, una película de Paul Newman, un discurso de Churchill o una misa del gallo. Los concursantes no tenían clara la respuesta y, a falta de dos opciones, Manu preguntó si tenían alguna idea. «¿Os suena el festival?, dijo el experto en cine a sus compañeros. «No, pero...», afirmó Valentín. Visiblemente molesto, Manu cortó el cable del festival de San Remo a pesar de que todos sus compañeros le estaban aconsejando lo contrario. «Joder, te lo estoy diciendo», exclamó Valentín tras la acción unilateral de Manu. «A mí me sonaba Wimbledon, por la retransmisión deportiva», afirmó el profesor jubilado Alberto Sanfrutos.

Finalmente «Los lobos» acertaron la respuesta pero no sin sorpresa para Juanra Bonet, que no entendió el momento de tensión vivido en plató. «Estáis discutiendo incluso después de haber acertado. me parece insólito», dijo Juanra Bonet.