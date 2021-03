El tremendo enfado de Arguiñano con los políticos: «Los franceses pueden venir a mamarse como osos» «Estamos los españoles hasta el moño de los políticos. No hay un moño solo, parece ser que moños llevan casi todos, porque se comportan como unos moñosos. ¡Qué gorileros son! ¡Qué barbaridad, qué ganas de estar sentados en unos asientos!», criticó Arguiñano

A su buena mano en la cocina hay que añadirle su peculiar sentido del humor. Sus chistes, una celebridad por la gracia que le hacen al cocinero y a nadie más, son ya conocidos en toda España, pero no sucede lo mismo con su postura política.

Pocas veces se ha visto a Karlos Arguiñano, entre cocción y cocción y consejos gastronómicos, mostrarse tan vehemente con el Gobierno del país. Claro que, vista la situación, nadie puede callarse, y menos el chef vasco, conocido por no tener pelos en la lengua.

Durante casi tres minutos, Karlos Arguiñano ha reflexionado en el programa 'Cocina Abierta' (Antena 3) sobre la llegada de ciudadanos franceses a España, aun cuando existía un cierre perimetral interno en el puente de San José que restringía la movilidad entre comunidades de los españoles.

«Sobresaliente le van a dar nuestros gobernantes. Nos tienen locos, ¿verdad? Hay una cosa que no entiendo: Yo, por ejemplo, guipuzcoano, no puedo ir a La Rioja. Que está aquí al lado, pegados. Fíjate si me gusta ir a La Rioja e ir a comer a la 'Alameda', en Fuenmayor. Tengo unas ganas... Pues yo no puedo ir», empezó criticando el cocinero vasco.

Gracias por existir Karlos Arguiñano, tienes unos 🥚🥚. Eskerrik Asko pic.twitter.com/FPnRvZhP22 — George Olmos (@George_Olmos) March 20, 2021

Su indignación, que representa a media España, fue más allá. «Y, sin embargo, los franceses vienen como locos a España, que entran por Barajas, parece ser, la mayoría de ellos. ¿Eso cómo es? ¿Me lo podéis explicar? Que nosotros no podamos ir a saludar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, y que los franceses vengan, se mamen como osos, porque se maman como osos, los hemos visto, porque lo están dando en televisión todo el día».

Sin descuidar la receta, Karlos Arguiñano incluso, con su estilo particular, se puso a imitar a los turistas franceses que están viajando a España. «Aquí hay juerga, aquí mucho bonito, todo juerga y hay fiesta y venimos aquí a disfrutar, todos estamos muy contentos de venir a España», dijo el chef, imitando el acento galo.

«A mamaros como osos, con la mascarilla aquí, enseñando el culo a las cámaras... ¿Qué tiene que venir, Macron? ¿Los de aquí qué, no van a ponerse a mandar?», criticó Arguiñano.

«Vamos a controlar un poquito el país porque bastante tienen los políticos con sus rollos, que son insufribles. Estamos los españoles hasta el moño de los políticos. Hasta el moño. No hay un moño solo, parece ser que moños llevan casi todos, porque se comportan como unos moñosos. ¡Qué gorileros son! ¡Qué barbaridad, qué ganas de estar sentados en unos asientos!».