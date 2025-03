El tremendo enfado de Anabel Pantoja con Rafa Mora: «Eres un payaso y un estúpido»

No da tanto de sí como «Sálvame» quiere hacer creer a la audiencia, pero las consecuencias del polémico directo de Instagram en el que Anabel Pantoja , con unas cuantas copas de más, hablaba a sus seguidores mientras su pareja le pedía que dejara el teléfono sigue trayendo cola.

Después de pedirle perdón a su novio, y cuando las aguas ya parecían calmadas, la sobrina de la tonadillera las ha tomado con Rafa Mora, que volvió a sacar el tema al decir que estaba claro quién «llevaba los pantalones en la relación», despertando el enfado de la colaboradora de «Sálvame». Tanto se cabreó que se quitó el micrófono y se fue del plató: «A tomar viento, no he venido aquí a que me juzguen mi relación, te lo aviso» .

«Me quedo aquí», reculó finalmente, permaneciendo junto al director de «Sálvame» . «A ver si vais a venir a decir que mi negro es un calzonazos», aseguró Anabel Pantoja, mientras llamaba «machista» y «antiguo» al extronista de «Mujeres y hombres y viceversa» por su comentario.

La tensión se incrementó en la trastienda del plató de «Sálvame», donde Rafa Mora y la sobrina de Pantoja volvieron a encararse. «Le he hablado mal y punto, ¿vais a hacer una carnicería?», intentaba zanjar ella. «Le hablas como un perro», le acusó Rafa Mora, provocando de nuevo el enfado de la «sobrinísima». «¡Se acabó! Perro lo serás tú ¡Eres un payaso y un estúpido!», dijo Anabel antes de marcharse y volver de nuevo al plató intentando remediar el escándalo vespertino.

Arrodillándose y poniendo los brazos en cruz, gritó: «Una mala noche y un mal día lo hemos tenido cualquiera. ¿ Me vais a crucificar? ¿Por qué no me lleváis a condenarme? ¡Es que es muy fuerte! Me arrepiento, pido perdón a toda mi gente ¡Dejadme ser feliz, evolucionar como mujer, casarme!».

