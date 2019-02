Así fue la tremenda bronca entre Arcadi Espada y Risto Mejide

Actualizado 14/02/2019 a las 09:25

El próximo domingo Cuatro emitirá la que, sin lugar a dudas, es una de las entregas más esperadas del «Chéster» de Risto Mejide. El publicista entrevistará al periodista Arcadi Espada en un encuentro que será, cuanto menos, acalorado. La cadena, consciente de la expectación que ha generado la entrevista, ha comenzado ya a cebar el programa y esta semana ha emitido en «Todo es mentira», espacio que también lidera Mejide, un pequeño avance del encontronazo.

«Este domingo me veréis contra Arcadi Espada», aseguró Mejide ayer desde su programa. «Arcadi Espada escribió un artículo en 'El Mundo' manipulando la verdad», dijo el publicista. El artículo al que se refiere Mejide es el firmado por Espada en el diario «El Mundo» titulado «Allí quedó, en su sofá» y en el que relata que, tras una pregunta incómoda, optó por abandonar la grabación del programa: Le contesté que mejor acabáramos la entrevista. Rumió. Y convino en que sí, que por primera vez iba a acabar, bla, bla. Me levanté y lo dejé en su sofá. Caminé hasta la esquina del plató y desde allí, señalándole, lo encaré, dice Espada en el citado texto, en el que se refiere a «Chester» como un programa viciado por la «manipulación» y en el que Mejide utiliza «el bolo de la animalia rumiante para hacérselo tragar de nuevo al espectador».

Según «Todo es mentira», no obstante, Arcadi Espada omite un dato importante en su columna, y es el hecho de que, en realidad, fue Risto Mejide quien expulsó al periodista del plató de Cuatro. El detonante de la bronca, según el programa de Mediaset, fue la entrada en escena del padre de un niño con Síndrome de Down que sirvió al publicista para reprochar a Espada un controvertido artículo escrito tiempo atrás. «Arcadi Espada dijo a ese padre cosas que yo no puedo soportar, es entonces cuando le digo que se vaya del programa», asegura Risto Mejide. «Yo te echo del programa, Arcadi, porque no eres capaz de retractarte de tu artículo y pedir perdón, y encima te reafirmas», asegura el presentador de «Todo es mentira».