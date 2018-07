La traición de Gustavo González a «Sálvame» tras ser buscado por la Policía

Actualizado 02/07/2018 a las 17:48

El viernes pasado no fue el mejor día de Gustavo González en «Sálvame», incluso terminó abandonado el programa. Después de ser sacado en pleno directo del plató de Telecinco para entregarle una demanda –interpuesta supuestamente por Mariló Montero–, fue acusado de traicionar a uno de sus compañeros: Kiko Hernández. «Me sorprende porque me ha cuidado mucho», confesó el exconcursante de «Gran Hermano».

«Fue él (Gustavo) quien me dijo qué tenía que hacer y por dónde tenía que ir para que no me pillaran. Incluso, me ha dicho cuándo tenía persecución y cuándo no», explicó Hernández. Sin embargo, Gustavo no pudo contestar a Kiko hasta este lunes. «No tengo ningún ánimo de venganza ni de revancha. Sigo siendo coherente y no quiero sacar nada que perjudique a mis compañeros. Consideré que eran fotos sin ninguna importancia porque tú habías anunciado que te cambias de casa», contestó.

Según contó Gustavo González este lunes, un fotógrafo con el que tiene una «relación personal con él» se acerca a él para enseñarle esas fotos y decidió ayudarle a venderlas y, de paso, escribirle el texto que le acompañaría. «Para importante poco te he llevado un dinerito: unos 3000 euros», le interrumpió Kiko. «Ya habías hecho un reportaje ya. Pensé que no habría problema», intentó excusarse. «Había firmado dos exclusivas, una por la venta de mi casa y otra por la mudanza, pero ninguna de las dos habían salido», matizó.

Kiko Hernández, tras indagar sobre la presunta traición de Gustavo González, descubrió nombres de otros afectados. «Gema López, María Patiño, Belén Esteban y Terelu Campos son los nombres que me han dado. De hecho, también me han dicho que lo de Terelu fue tantas veces que ya se reían. Incluso llegaron a pensar que se lo llevaba a medias con tu agencia», dijo el colaborador de «Sálvame».

Parece que esta información no pilla por sorpresa a ninguno de los colaboradores de «Sálvame». «¿Tú te reconoces ahora mismo?», le espetó Belén Esteban. «Que esté muy irascible, obtuso, agotado en todos los sentidos... pues sí. Pero que si me reconozco con respecto a mis compañeros, sí. Yo no he sido desleal con ninguno de ellos», respondió.