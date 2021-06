Toñi Moreno vuelve a 'Viva la vida' La periodista sustituirá a Emma García en el programa de Telecinco durante sus vacaciones de verano

La periodista Toñi Moreno volverá hacerse cargo de 'Viva la vida', el programa que lideró en Telecinco en 2017 y 2018 y en el que fue sustituida por Emma García. Tras su salida del magazine, la comunicadora catalana ha regresado al espacio de fin de semana en ocasiones contadas para sustituir a García, tal y como ocurrirá durante este verano, en el que Moreno estará al frente del programa durante las vacaciones de la presentadora titular.

Esta será el segundo verano de Toñi Moreno en 'Viva la vida'. Mediaset España ha vuelto a confiar en la que fuera una de sus figuras principales y que, desde el polémico cambio de papeles con Emma García, que llevó a Moreno a presentar 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha tenido una exposición cada vez menor en la cadena.

Donde sí ha continuado teniendo gran presencia Toñi Moreno ha sido en Canal Sur, en el que la catalana ha presentado en los últimos meses 'Un año de tu vida', un programa de entrevistas a andaluces relevantes como Antonio Carmona.

Viejos conocidos

A su regreso a 'Viva la vida' Toñi Moreno se reencontrará con antiguos compañeros, algunos de los cuales han dado más de un quebradero de cabeza a la presentadora. Un ejemplo es José Antonio Avilés, con quien la conductora de 'Viva la vida' tuvo más de un encontronazo y del que llegó a decir que no le soportaba. «He conocido toda tu historia y te toca demostrar muchas cosas. Has pagado tus cuentas, eres muy trabajador. Me recuerdas a mí cuando empecé en esto pero yo no mentía, solo trabajaba», recriminó Moreno a Avilés a cuenta de sus sonadas mentiras en el mundo del corazón.