Toñi Moreno abandona «MYHYV» entre lágrimas al creer que María Teresa Campos ha muerto

Actualizado 09/10/2019 a las 14:36

«Mujeres y Hombres y Viceversa» empezó su emisión de este miércoles con Toñi Moreno fuera de combate. La presentadora del programa de Cuatro era un mar de lágrimas, no podía seguir el guión. Mientras se limpiaba los ojos, pidió a Nagore que la sustituyera para poder recuperarse y solucionar lo que le pasaba. Pero, ¿qué había pasado?

La televisiva había leído apenas unos instantes antes de entrar en directo una falsa información que se afirmaba que María Teresa Campos había fallecido. Descolocada, Toñi Moreno salió del plató para intentar contrastar la dicha noticia. Tras unos minutos fuera de cámara, la presentadora regresó a plató más calmada y hablando por teléfono. Estaba llamando a María Teresa Campos.

«Perdonadme, tengo que pedir disculpas por como empiezo hoy el programa, pero hace 30 segundos me he sentado con Nagore y hemos leído una información que no está contrastada...», decía Moreno al entrar. No solo se había topado con una fake new, también había comenzado «a recibir mensajes dándome el pésame» por la presunta pérdida de María Teresa Campos.

Finalmente Toñi sí pudo hablar con la veterana presentadora y tener una cómica conversación que acabó con una respuesta que ha hecho reír a la presentadora de «Mujeres y hombres»: «No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos».