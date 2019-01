Tongo y enfados: el polémico paso de Fran por «Pasapalabra»

Actualizado 23/01/2019 a las 01:58

Fran González, la última estrella de «Pasapalabra», se convirtió en todo un reclamo para los espectadores del concurso de Telecinco gracias a su increíble manejo del rosco final. El biólogo de 28 años se metió en el bolsillo a la audiencia gracias a su carisma y su carácter afable, aunque su dominio del diccionario es lo que verdaderamente le ha convertido en uno de los concursantes más queridos de la historia del formato, en uno que –por fin– se ha hecho con el bote de «Pasapalabra». Sin embargo, durante el carismático concursante también ha protagonizado alguna que otra polémica.

Han llegado a acusar a Christián Gálvez de tener favoritismo por ciertos concursantes, entre ellos Fran. Estas quejas llegaron cuando el presentador se mostró afectuoso con el concursante cuando falló su última respuesta quedándose a las puertas del premio, 1.272.000 euros. «Durante todo el tiempo que llevo haciendo Pasapalabra siempre ha habido momentos en los que en las redes sociales siempre hacían un comentario que me terminaba molestando, ¿no? Sobre si un concursante era favorito para mí. Ahora ya no me afecta. ¿Sabes lo que voy a hacer, Fran? Independientemente de lo que digan cuatro en las redes sociales voy a ir y te voy a dar un abrazo porque has jugado muy bien, tío», afirmó Gálvez sin cortarse.

La imagen entrañable que traslada Fran a la audiencia de Pasapalabra ha hecho que los fans empaticen con el concursante y fueron sus seguidores los que no recibieron bien el esfuerzo de Paz Padilla –quien estuvo como invitada en el programa– durante las pruebas, que, consideraron, descentraba al concursante estrella del espacio de Christian Gálvez en lugar de involucrarse en su cometido: conseguir segundos de cara al rosco para su concursante. De hecho, los espectadores del programa percibieron la mirada de indignación de Fran, al que las bromas de la humorista le hacían poca gracia.

Fue en la prueba de «La pista musical» en el que Padilla se desmelenó y demostró que ha nacido para la comedia. La presentadora de «Sálvame» no dudó en molestar a su contrincante, Lara Álvarez, repitiendo continuamente «no lo sabe, no lo sabe». Fue entonces cuando Fran se molestó y denunció que la presentadora estaba boicoteando la prueba. Paz Padilla continuó con su estrategia: «¡No lo sabe!», pero Lara Álvarez consiguió acertar la respuesta. A pesar de todo, a Fran no le gustó la actitud de la cómica, que a punto estuvo de arruinarle la consecución de unos cuantos segundos de cara al rosco final.

Aunque ha sido una de las más comentadas, esta distracción de Paz Padilla a Fran no ha sido la única polémica que arrastra «Pasapalabra». Hace unos meses, acusaron al programa presentado por Christian Gálvez de tongo por una controvertida repesca. El debate surgió en abril cuando recuperaron a Sebastián, al que la audiencia tachó de «enchufado», no solo por la oportunidad que «Pasapalabra» le brindaba al concursante sino también por cómo orquestó el espacio de Mediaset su regreso al famoso rosco. Sebastián volvió tras vencer en la silla azul a su rival, sí, pero los espectadores denunciaron que las preguntas que le formularon eran más sencillas que las del contrincante.

Tan solo un día después del controvertido rescate a Sebastián, «Pasapalabra» volvió a ser foco de críticas por cometer un error ortográfico que afectó directamente a la puntuación del sospechoso repescado. En lugar de adivinar correctamente la palabra «finge», el espacio presentado por Christián Gálvez plasmó el acierto con una gran falta de ortografía, escribiendo «finje».

Pero si hablamos de errores, tenemos que recordar uno que cometieron el pasado mes de septiembre y que le obligó a rescatar a un concursante al que habían eliminado de forma injusta. «Empieza con N. Apellido del tenista que ganó el Open de Estados Unidos en la edición de 1969». Este fue el enunciado que escuchó Mario durante el rosco el pasado martes 25 de septiembre. Confundido, contestó «Nastase»; sin embargo, Christian Gálvez dio su respuesta por incorrecta.

La contestación que el equipo de «Pasapalabra» había señalado como buena fue «Newcombe». Sin embargo, poco tardó el periodista de Eurosport Fernando Gómez en detectar que había un error en la formulación de la pregunta. Algo que le hizo saber al programa rápidamente a través de Twitter. «Revisad la documentación. ¿Cómo podéis afirmar en una pregunta que el apellido del ganador del US OPEN de 1969 empezaba por "n" y es Newcombe? Fue Laver, que hizo el Grand Slam ese año. El perdedor lo ha hecho con los mismos aciertos (más fallos). Podría impugnar», apuntó.

Horas después, Mediaset confirmó esta información a través de Twitter y, de paso, agradeció el apoyo de los seguidores del programa. «Mario regresará próximamente a Pasapalabra porque ayer se le formuló una pregunta errónea en el rosco», decía la publicación.