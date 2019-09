Actualizado 23/09/2019 a las 12:05

Hugo Castejón continúa en su propósito de explotar la convivencia en «GH VIP». En esta ocasión, ha estado a punto de volver a provocar una tremenda bronca a consecuencia de una de las fiestas que organiza «GH VIP» y, sobre todo, por la hora a la que decidió irse a dormir.

Esta semana, «GH VIP» ofreció a los habitantes del programa la fiesta para celebrar el final del verano. Con sombreros de paja, los concursantes bailaron hasta altas horas de la noche. Pero cuando toda la casa decidió dar la fiesta por terminada, Hugo Castejón consideró que era buen momento para continuarla.

Como la organización no apaga las luces ni la música hasta que todo el mundo se encuentra en la cama, Castejón tenía suficiente como para continuar disfrutando. Sin embargo, el resto de compañeros de «GH VIP» no dejaban de insistirle a su compañero que, por favor, diera la fiesta por terminada. Sin embargo, las respuestas del ex de Marta Sánchez entraban dentro de su abanico habitual.

«Cuando apaguen la música, por respeto a mis compañeros, me iré a dormir», dijo Castejón, siendo conocedor de que, hasta que él mismo no lo decidiera, no se apagaría la música. Dinio intentó hablar con Hugo Castejón, pero ante la imposibilidad de convencerle, decidió sumarse a la fiesta individual de «GH VIP».

Mientras, el resto de compañeros, Adara incluida, pedían casi a gritos poder dormir, algo que les era imposible. «Adara está intentando dormir, pero no puede por la luz», intentó replicarle de nuevo Dinio a Castejón, pero continuó mostrando su negativa.

«Este está trabajando para salvarse, y eso tiene su mérito», comentaba mientras Alba Carrillo dentro de la casa. «Encima teniendo que llegar a la final con éste sola en la casa... ¡Te cagas!», le dijo Ximénez. Al mismo tiempo, Dinio intentaba seguir convenciendo al político, pero la respuesta que encontró fue: «Bueno, pues que duerman».

Hasta Gianmarco tuvo que salir al jardín para pedirle clemencia a su compañero de «GH VIP», pero este tampoco le hizo caso. «Yo voy a seguir bailando hasta que haya música. Nadie me da órdenes». Completamente desesperada y afectada por la falta de sueño, Mila Ximénez acudió al confesionario para ver si podía lograr que le apagaran la música. «Es que no se puede vivir así, es de día casi. ¿No se puede dormir, Super? Que estamos agotados... No se puede dormir con este desquiciado», decía casi al borde de la lágrima.

Gianmarco, de nuevo, intentó pedirle a Castejón «por favor» que, «por respeto a una señora mayor», diera la fiesta por finalizada. Bien por cansancio físico o hartazgo, Hugo Castejón decidió terminar con sus bailes, alegando que «solo porque Mila esté mala me meto aquí», haciendo referencia a la casa. Acto seguido, las luces se apagaron y empezó el descanso de los habitantes de «GH VIP».

Pero solo para algunos, ya que Dinio y Hugo continuaron charlando, despertando incluso a Adara. Castejón llegó a acusar a sus compañeros de mentir con respecto al estado de la colaboradora de «Sálvame»: «Es muy fuerte lo que están haciendo. Creo que están jugando con la salud de Mila para apagar la música. Y eso es jugar muy sucio», dijo, algo que Adara no pudo soportar ya. «Es super tarde ya. Y estoy aguantando, pero una cosa es una cosa... Es que ya he aguantado bastante», le espetó, logrando las disculpas, con sonrisa incluida, de su amigo en «GH VIP».