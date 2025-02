El tenso enganchón entre Risto Mejide y Vicent Sanchis, director de TV3: «Hay un adoctrinamiento político vergonzoso»

Este jueves, Risto Mejide entrevistó en «Todo es mentira» a Vincent Sanchis , director de la televisión pública catalana TV3. Una conversación de lo más tensa yen la que el presentador de Cuatro no tuvo reparos a la hora de criticar la gestión de Sanchis al frente del ente catalán.

Las chispas comenzaron a saltar desde el inicio de la charla. « En realidad soy Sanchis, no Sanchís. Sanchís no existe . Todos los Sanchís son Sanchis, como todos los Sánchez no son Sanchez». Aunque Mejide omitió su comentario. «Vamos al tema. ¿Usted hace una televisión pública para todos o solo para los “indepes”?», le comenzó preguntando en «Todo es mentira».

«La hacemos para todos», contestó Sanchis, que lanzó el primer dardo de la tarde a Risto. «La pregunta podría ofender si es una acusación que se hace políticamente por parte de algunos sectores. Solo tenemos que ver qué pasa con algunas televisiones públicas, como TVE y las críticas que llegan a veces». Pero Risto no rebajó el tono . «En ese sentido, discrepo en una cosa. Las preguntas no ofenden, sino que lo hacen las respuestas. Y como catalán, muchas veces no me he sentido representado por TV3 », aseveró el publicista.

Entonces, Sanchis trató de contestar. «¿Le puedo hacer una pregunta yo?». «Bueno, no está aquí para eso, pero yo encantado» , dijo Mejide, antes de que el director de TV3 tomase la palabra. «¿Usted cree que las televisiones son para que la gente se sienta identificada o para que la gente considere que son honestas?». Pero Risto no se amilanó. «Creo que la televisión pública, la que pagamos todos, debería representar a todos los que la pagamos. No es lo mismo una privada como esta en la que estamos, que tiene que satisfacer a sus accionistas, que una pública, que debería abrir el espectro, sobre todo en cuanto a opinión política. No solo tiene que representar a aquellos que comulgan con el independentismo », apuntó el presentador.

El director de TV3 se defendió. «Si no fuera porque usted también ocupa un espacio público y depende de una serie de concesiones...», refirió. «Tenemos bastante responsabilidades delante de la gente. No solo porque se sientan representados, sino sencillamente porque usted haga un trabajo honesto, como lo intentamos hacer nosotros». «Vamos a ver si lo tienen, aunque no lo voy a poner en duda. Usted es periodista, yo no...», afirmó Risto. «Evidentemente», espetó Sanchis.

La cobertura de los disturbios

El presentador de «Todo es mentira», sin embargo, volvió a la carga. «Pero me encanta la verdad. Hemos analizado los informativos de TV3 y Telecinco del 18 de octubre, primer día de fuertes disturbios y enfrentamientos frente a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. En paralelo a estos disturbios, se estaba celebrando una gran marcha, en la que más de 500.000 protestaban por la sentencia del “procés”. Vamos a ver cómo se siguieron...», enunció, antes de dar paso a los vídeos de la cobertura que se hizo de los disturbios en ambas cadenas , visiblemente diferente en TV3 que en Mediaset.

Sanchis, una vez más, trató de responder y arremetió contra Telecinco. «Parece ser que hay dos emisiones: una muy preocupada en destacar hechos violentos por una minoría mientras al mismo tiempo se está produciendo una manifestación masiva», afirmó el director de TV3, antes de cargar contra los que critican a su cadena por falta de objetividad. « Me parece todo esto de una falta de responsabilidad política impresionante . En TV3 hay más filtros que en cualquier otro sitio», aseveró en «Todo es mentira».

Entretanto, Sanchis siguió con su discurso. «Hay gente que dice que una parte de los ciudadanos de Cataluña están adoctrinados, abducidos, trastornados o equivocados. Cuando Vox, Ciudadanos o el Partido Popular hablan de la gente que no piensa como ellos ... esta gente dice que la gente que no piensa como ellos están mal, adoctrinados. Piensan que la gente que no piensa como tú es idiota o enferma y muy tonta, porque hay alguien que le come el coco todo el día», aseguró el director de TV3. Risto, entonces, no pudo contenerse. «Es curioso, porque eso mismo es lo que yo siento por TV3».

«TV3 está olvidándose de la mitad de los catalanes, como mínimo»

Ante la cara de sorpresa de Sanchis tras la rotunda afirmación, el publicista se explayó. «Pienso que TV3 está olvidándose de la mitad de los catalanes, como mínimo. Y que efectivamente, hay un adoctrinamiento político que es incluso vergonzoso. Eso se lo digo como votante, como catalán y como persona que está triste cada vez que ve lo que ocurre. No solo en TV3, pero he sido testigo de este adoctrinamiento y me parece triste . Yo he admirado mucho TV3, porque ha sido durante muchos años referencia informativa. Pero cuando hay gente así... me provoca tristeza. Los medios públicos deberían estar al margen de esas injerencias, sinceramente», señaló Mejide.

Una vez más, el director de TV3 se intentó defender. « Yo me pongo triste oyéndole a usted decir estas cosas. Si fuera la televisión solo de la mitad de los catalanes, no tendríamos las cifras que tenemos de audiencia ni tampoco las digitales. Si más de cinco millones de personas entran cada mes en la web de TV3...». De nuevo, Risto le cortó con contundencia. «No, porque yo la veo y no coincido. Ver no significa coincidir. Hay mucha gente que ve los programas en los que yo estoy y no le gusto. Pero esa es la libertad de la gente. Precisamente, yo muchas veces lo veo para buscar algo de luz», afirmó Mejide, que presentó su programa con una camiseta en la que se podía leer el rótulo «Prensa española manipuladora».