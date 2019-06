Actualizado 26/06/2019 a las 11:59

Cotninúa la polémica de Beatriz Talegón: después de que saliera a la luz un vídeo de una conferencia que ofreció el pasado año diciendo que la audiencia de «Polònia» era superior a la de «Supervivientes», cosa que quedó demostrado que no era así, ahora se ha atrevido a insinuar que Cristina Pardo podría estar vinculada con el escándalo.

Según aseguró la propia Talegón en «Todo es mentira», la periodista de LaSexta podría vincularse con el caso. «¿Por qué sale este vídeo un año y pico después?», le pregunta Mejide, a lo que la periodista le responde diciendo que ese tema «me interesa también, porque llega después de que hiciera una crítica muy dura a Cristina Pardo, y al día siguiente las redes se lanzan a sacar de contexto unas palabras mías. No se si hay relación, pero me llama la atención».

Ante esta afirmación, Mejide insiste en la cuestión, y le pregunta directamente si «¿Estás insinuando que el grupo Atresmedia está detrás? Habla claro». Pero la periodista no termina de sentenciar con su respuesta. «Como no tengo pruebas para demostrarlo, solo tengo una causalidad», dijo Talegón.

Pero la entrevista que tuvieron el presentador y la periodista fue más bien bronca. Al inicio, mientras se saludaban, Risto Mejide tuvo que cortar su discurso en varias ocasiones y terminó estallando. «Escúchame, déjame acabar. Beatriz, yo te he escuchado todo el rato. No me enerves más, por favor». Talegón le pidió calma, pero la reacción no fue la solicitada por la periodista. «No me digas tranquilo porque me pongo peor», respondía Mejide, a lo que terminó Talegón con un «te escucho más tarde. Entiende eso, que el sonido llega con retardo».

Acto seguido, Mejide le ofreció unos datos sobre la audiencia de dos programas coincidentes: el especial de la boda de Belén Esteban en «Sábado deluxe» y el espacio de TV3, «FAQS». El primero, en Cataluña, anotó un 17,6% de audiencia, mientras que la cuota del espacio autonómico se quedó en un 11,4%. «Yo ahora me puedo montar una conferencia ahora mismo diciendo que en Cataluña la gente prefiere ver el "Deluxe" antes que el "FAQS", ese debate moderado en el que la gente no se grita, como tu misma has dicho. Y lo puedo hacer perfectamente con esos datos, no estoy mintiendo», afirmó Risto.

«Lo que me interesa es el por qué. ¿Por qué empiezas la conferencia diciendo "vivimos en realidades diferentes, una peor que la otra"?. ¿Por qué hablas de perfiles? ¿Por qué dices que TV3 no miente?, porque esa es otra que podríamos estar discutiendo varios días. He leído artículos en The Washington Post poniendo de vuelta y media el rigor informativo de TV3 y su presunta imparcialidad. Pero da igual, lo que me interesa es el por qué sacas esto en una conferencia. ¿En Cataluña la gente prefiere informarse mientras que en el resto de España son idiotas y por eso consumen otro tipo de contenidos?» le dijo Mejide ante una apabullada Beatriz Talegón.

Calidad informativa autonómica

«De lo que hablaba en esa conferencia era de un problema fundamental, el de la construcción de los relatos. Solamente en TV3 y en ETB se hacían reportajes específicos sobre temas importantes para toda España. Pero es información interesante a la que no está pudiendo tener acceso el resto de ciudadanos de España. Lo que digo es que deberíamos poder tener acceso a esta información, que sobre todo se trabaja por televisiones públicas, cuyo objetivo no es ser líderes de audiencia, cosa que si depende de la privada», afirmó Talegón en su respuesta.

Sin embargo, Risto Mejide contestó asegurando que «los informativos regionales tienen más audiencia que el entretenimiento por una cuestión de proximidad: la gente quiere informarse de lo que le ocurre a su vecino. Pero no solo en Cataluña, en cualquier sitio. Pero utilizar eso como argumento para decir que unos contenidos son mejores que los otros...».

Finalmente, Talegón terminó estallando, diciendo que el problema es que en alguna comunidades hay mejor información que otra, y quiso señalar la presunta manipulación que, según ella, hay en Castilla-La Mancha Televisión. «Vivo peor informada con la televisión de Castilla-La Mancha. Lo digo alto y claro. Es la televisión que más manipulaba. No es por no gustarme, es la más denunciada por manipular».