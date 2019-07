Actualizado 19/07/2019 a las 12:03

«Todo es mentira», el programa de Cuatro que presenta Risto Mejide en las sobremesas de Mediaset y que en periodo estival está siendo pilotado por Marta Flich, continúa dando cabida a las especulaciones y teorías absurdas de los terraplanistas, que afirman que la Tierra es plana y que llevamos años creyendo bulos que intentan convencernos de su curvatura.

Javier Poves, exfutbolista y ahora presidente del Móstoles balompié (ahora Flat Earth FC), es uno de los grandes defensores de la planicie de la Tierra y, de manera más que habitual, interviene en «Todo es mentira» para especular sobre el que, a su parecer, es el gran engaño de la humanidad. En su última intervención televisada, Poves visitó el paltó de Cuatro e intentó convencer a la audiencia de sus creencias a partir de unas cuantas fotografías sin pies ni cabeza.

Poves, además, no dudó en subir a sus redes sociales un montaje en el que Risto Mejide parece afirmar que la Tierra es plana. «¿Puede ser que hagas con tus teorías científicas lo mismo que con el vídeo de Risto, manipularlo?», preguntó a Poves uno de los colaboradores. «Curiosamente, el telescopio Hubble comenzó a tomar fotos cuando se inventó el Photoshop», dijo Poves insinuando la manipulación por parte de la NASA.

Para mofarse de sus explicaciones, los colaboradores de «Todo es mentira» quisieron ir más allá y preguntaron a Poves si conocía el punto exacto en que se situaba el fin del mundo. «Bueno, pues no lo sabemos. La pregunta es: ¿Por qué no me dejan ir a la Antártida?», se preguntó el defensor de los terraplanistas. «¿Consideras que la Tierra hace tope en la Antártida?», preguntó entonces Castelo. «El agua nos habla, el horizonte jamás se curva», siguió afirmando Poves, que sostuvo sus extrañas explicaciones durante más de diez minutos.