Actualizado 28/06/2019 a las 10:10

La entrevista que este miércoles emitió TVE con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, se ha convertido en el último punto de desencuentro entre Beatriz Talegón y el presentador de «Todo es Mentira», Risto Mejide. El líder de la coalición heredera de Batasuna evitó condenar la violencia armada de ETA durante su charla en «La Noche en 24 horas» pero, pese a ello, Talegón no dudó en elogiar sus palabras con un tuit ciertamente desafortunado:

«Inmenso Arnaldo Otegui. Ojalá te veamos más y puedas explicarle a todo el mundo sobre todas las víctimas y sobre todos los verdugos. Que falta nos hace. Un abrazo fuerte y gracias por ser un hombre de paz y demócrata. A todos nos hace falta desmontar los falsos relatos».

Inmenso @ArnaldoOtegi Ojalá te veamos más y puedas explicarle a todo el mundo sobre todas las victimas y sobre todos los verdugos. Que falta nos hace. Un abrazo fuerte y gracias por ser un hombre de paz y demócrata. A todos nos hace falta desmontar los falsos relatos. ✊🏻😘 — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 26 de junio de 2019

La opinión de Talegón quien, entre otros adjetivos, calificó de «hombre de paz» a Otegui, fue inmediatamente rebatida por Risto Mejide también a través de Twitter: «Querida Beatriz, nadie tiene derecho a matar a otro ser humano y no, no existe ninguna muerte necesaria. Lo único inmenso de un terrorista que no pide perdón es su inmoralidad. Y mientras no lo haga, seguirá siendo un terrorista. Ni hombre de paz ni hostias», dijo el publicista.

Querida Beatriz, NADIE tiene DERECHO a MATAR a otro ser humano, y NO, NO EXISTE ninguna MUERTE NECESARIA. Lo único inmenso de un terrorista que no pide PERDÓN es su inmoralidad. Y mientras no lo haga, seguirá siendo un terrorista. Ni hombre de paz ni hostias. https://t.co/LTVXDz0v4y — Risto Mejide (@ristomejide) 27 de junio de 2019

No quedó ahí el cruce de opiniones entre Beatriz Talegón y Risto Mejide. La colaboradora de «Todo es mentira» afirmó que «no existe ninguna muerte necesaria» y no dudó en defender que el líder batasuno no es responsable de ninguna muerte. «Se me hace raro que pretendamos encasquetarle a él los muertos de otros», sentenció.

Querido Risto Mejide: NADIE tiene derecho a matar a nadie. Y no existe ninguna muerte necesaria. Hasta donde yo se, a @ArnaldoOtegi no puedes acusarle de haber matado a nadie. Y se me hace raro que pretendamos encasquetarle a él los muertos de OTROS. https://t.co/BC0lBoRCnX — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 27 de junio de 2019

Por cierto @ristomejide dentro de esta extraña y evidente perseverancia en querer venir a por mi: explicarte que ese tuit habla de una entrevista y de la necesidad de hablar de todas las víctimas. TODAS. Despreció cualquier violencia y condeno todas las muertes. Gal también.Y tú? https://t.co/BC0lBoRCnX — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 27 de junio de 2019

Tras la trifulca, «Todo es mentira» no dudó en conectar en directo con Beatriz Talegón para que aclarara su postura sobre Otegui junto a Risto Mejide. «Hay que hablar de otras víctimas de las que nunca se ha hablado: de las torturas, las detenciones ilegales... Creo que es hora de denunciarlo», continuó Talegón. «Me parece inmoral llamar 'inmenso' a un terrorista. Pero es que, además, llamarle 'hombre de paz' también me parece indecente. Lo único más próximo a un perdón que dijo Otegui fue 'haber generado más dolor del necesario o del que teníamos derecho'. Esta gente no tenía ningún derecho a matar a nadie», contestó Mejide.

Muy molesta, Beatriz Talegón aseguró estar «defendiendo el Estado de Derecho»: «Este señor ha pedido perdón en un libro, está publicado», dijo. «Cuando una persona ha cumplido condena tiene derecho a la reinserción social. Estar juzgando a alguien por unos hechos por los que ha cumplido condena no es lógico. Bildu es una formación política legal. Yo reconozco a Otegui que haya construido una situación de paz». prosiguió Talegón con el mismo argumentario. Risto, tras el alegato de defensa hacia el proetarra, dio por zanjada la conversación: «Estoy harto. Te doy continuamente la oportunidad de defenderte, pero llega un momento en que uno se harta. Si defender el estado de Derecho es llamar 'hombre de paz' a un terrorista, estamos locos».

No es la primera vez que Risto Mejide y Beatriz Talegón se enfrentan por las opiniones de la colaboradora. Esta misma semana, de hecho, ambos mantuvieron otro cruce de palabras a cuenta del discurso de Talegón sobre «Supervivientes» y sus datos de audiencia en Cataluña y el resto de España.