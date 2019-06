Actualizado 12/06/2019 a las 17:26

Lo que hasta ahora había sido una de las relaciones más fructíferas de Mediaset España ha terminado en enfado. Uno de los pesos pesados del grupo audiovisual, indignado con la política de la empresa de Paolo Vasile, ha atacado a su propia cadena... en público. Al parecer, a Risto Mejide, presentador de «Todo es mentira», no le ha sentado nada bien que Mediaset no haya apoyado el trabajo que existe detrás del reportaje especial «Las cloacas del periodismo», después de la polémica surgida tras su emisión el pasado domingo en el prime time de Cuatro.

Lejos de satisfacer sus expectativas, los buenos datos del especial que han motivado una segunda entrega, levantaron ampollas en el presentador, que ha decidido atacar a su cadena tras la falta de respaldo.

La emisión del reportaje de «Todo es mentira» ha traído cola también en el sector profesional, con numerosas críticas, como las de la periodista María Escario, que culpó al espacio de pretender ser ejemplar sin siquiera contrastar la información emitida con las fuentes implicadas. «Me sorprende que un programa que trata de ética periodística no hable con los afectados ni contraste la información», afirmó Escario tras la emisión de «Las cloacas del periodismo» a «Vertele».

Enfadado por la falta de apoyo, sobre todo tras las críticas contra «Las cloacas del periodismo», Risto Mejide ha abierto fuego contra Mediaset. «Esto va para mis compañeros de cadena. Me parece una vergüenza. A mí, a Risto Mejide. Que 48 horas después del informe "Todo es mentira", después de ver que he sido acosado por los compañeros de Eduardo Inda, insultado por Alfonso Rojo y se me haya difamado de esa manera, ni una sola voz de Mediaset nos haya mostrado el más mínimo apoyo. Estamos solos en esto», denunció el presentador en «Todo es mentira» (Cuatro). Una queja de la que también se hizo eco la cuenta oficial de Twitter del programa.

No contento con el reproche público, el presentador volvió a sacar ese carácter que le convirtió en uno de los jueces más odiados de «Operación Triunfo». Durante la conexión habitual con «Cuatro al día», el programa presentado por Carme Chaparro que se emite después de «Todo es mentira», Mejide lanzó de nuevo un dardo contra Mediaset: «Bueno, y yo que tenía la esperanza que fueramos al informe "Todo es mentira"». Por respuesta, tan solo una risa nerviosa de Chaparro.