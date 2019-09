Actualizado 18/09/2019 a las 11:35

Toni Cruz y Risto Mejide se conocen desde hace años. Ambos coincidieron en uno de los formatos más revolucionarios de la televisión, en «Operación Triunfo». Después de saborear el éxito que vivieron en Televisión Española, el formato, producido por Gestmusic, decidió mudarse a Telecinco, lugar en donde apareció como jurado Risto Mejide. Cruz era el productor del concurso musical, que volvió a enganchar a la audiencia, en gran medida por lo implacable del jurado.

Sin embargo, las cosas se terminaron escapando de las manos de los productores, que vieron como Risto Mejide cada vez era más duro con sus valoraciones. Llegando incluso a descalificaciones, se determinó que lo mejor para el formato era que Mejide desapareciera del elenco del jurado, y así fue.

Ahora, Toni Cruz, productor de «OT», ha desvelado en una entrevista los motivos que llevaron a tomar esta polémica decisión: «Tuvo un conflicto con Jesús (Vázquez) y ahí decidimos terminar y decidir que se acabe Risto», ha dicho a través de los micrófonos de la radio. «No puede ser que un jurado diga esas cosas que dice porque era homófobo, era sexista, era... Bueno, era de todo», aseguró Toni Cruz.

Sobre la motivación que le llevaba a dar un veredicto tan contundente, Cruz tiene solo una razón en su cabeza: «Creo que era por protagonismo. Él lo reconoció alguna vez que se pasó». Además, Cruz dijo que Risto Mejide pensaba que había tomado él mismo la decisión de quitarle la silla, pero aseguró que fue «la cadena quién lo sacó» porque estaba contratado por Telecinco, no por la productora.

Como era de esperar, Risto Mejide quiso darle respuesta a los ataques lanzados por Toni Cruz, y lo hizo a través de su programa, «Todo es mentira». «Bueno, pues es que qué queréis que os diga. La gente que trabaja no necesita hablar de los demás para seguir trabajando», comenzó diciendo, dejando claro que no quería entrar en descalificaciones con el productor de «Operación Triunfo».

Sin embargo, no quiso cerrar el tema sin darle una estocada que, seguramente, recibió Cruz con escozor: «Voy a seguir a lo mío. Es que darle protagonismo a alguien simplemente porque esté ahí mintiendo, pues no me parece bien. Que haga programas de éxito y volveremos a hablar de él», sentenció Mejide en el plató de «Todo es mentira».