La colaboradora de «Todo es mentira»,Marta Flich, y Cristina Seguí, tertuliana en «Cuatro al día», vivieron esta semana un encontronazo en el Mediaset, empresa de comunicación en la que ambas trabajan. Fue Seguí quien, a través de su perfil de Twitter, no dudó en narrar a sus seguidores lo sucedido en los cuartos de baño del edificio de Cuatro donde, al parecer, la colaboradora de Risto Mejide no fue del todo agradable con ella: «Tropieza conmigo Marta Flich en el lavavo de Mediaset. Abre la puerta, y antes de darse cuenta de que era yo, exclama "perdón". Cuando cae exclama: "Bueno, si llego a saber que eras tú te tiro la puerta a la cara"», relató Seguí en su perfil social.

Tropieza conmigo @martaflich en el lavabo de @mediasetcom.Abre la puerta, y antes de darse cuenta de que era yo, exclama “huy perdón”!.

Cuando cada exclama “Bueno, si llego a saber que eras tú, te tiro la puerta a la cara”

Qué nivelazo de Femen tenéis en el programa @ristomejide — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) July 16, 2019

No quedó ahí el asunto. Momentos después, «Cuatro al día», programa vespertino que presenta Carme Chaparro en el canal de Mediaset, conectó con «Todo es mentira» y preguntó a su colaboradora por lo ocurrido. «Luego me cuentas qué te ha pasado en el baño con Cristina Seguí», interpeló Chaparro a la colaboradora. «No sé quién es, no sé de qué me hablas», dijo Flich queriendo dar por finalizada la conversación. «Cuando me has dicho que me tirabas la puerta a la cara si te hubieras dado cuenta de que era yo», aclaró Seguí en directo. «No te oigo nada, venga hasta mañana», cortó Flich rápidamente.

La relación de «Todo es mentira» con algunos colaboradores de «Cuatro al día» no es precisamente amable. Seguí, tras el altercado, no ha dudado en seguir denunciando a través de sus redes sociales el enfrentamiento con la colaboradora de Risto Mejide. Esta mañana, sin ir más lejos, no dudó en hacer referencia a una de sus últimas declaraciones: «La izquerda no irá a votar porque tiene pocos recursos y personas a su cargo». A esta frase de Flich, Seguí no ha tardado en responder de manera contundente: «Como ella, que vive de la caridad por un salario súper precario y para trabajar tiene que dejarle a sus hijos a su vecina, ¿no, Marta?».