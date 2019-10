Actualizado 10/10/2019 a las 11:05

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, acudió este miércoles a «Todo es mentira» para ser entrevistado por Marta Flich, que en los próximos meses ejercerá como presentadora del espacio en ausencia de Risto Mejide, de baja por paternidad. Entre otros titulares, el líder de la formación morada afirmó que su «error fue confiar en Pedro Sánchez» y aseguró que no tropezará dos veces en la misma piedra: «Dos veces no nos va a pasar». «A Pedro Sánchez se le ha olvidado que es presidente del Gobierno porque nosotros quisimos», apuntó Iglesias, al tiempo que recordó que «si hay voluntad de llegar a un acuerdo, lo habrá. El PSOE quiere llegar a un acuerdo con PP y Ciudadanos pero, si nosotros estamos fuertes, no se va a atrever».

Durante la charla, entrevistadora y entrevistado protagonizaron varios momentos de tensión. Uno de ellos se produjo a cuenta de la pregunta de Flich sobre la situación en Cataluña. Iglesias, que afirmó en «Todo es mentira» que no habrá «ninguna declaración de independencia», fue interrumpido por la humorista. «Ah, ¿no? ¿Con quién ha hablado?». «Sentido común, Marta», contestó Iglesias. No contenta con la respuesta, Flich preguntó a Iglesias si había mantenido contactos para saber que no se declarará la independencia en Cataluña. «No. ¿Tú sí y por eso sabes que van a declarar la independencia?», le contestó el líder de izquierdas.

No gustó a la audiencia de «Todo es mentira» el tono de la conversación entre Flich e Iglesias cuando la primera se refirió a Irene Montero. El líder de Unidas Podemos afirmó que el PSOE «trató de decir que Irene Montero iba a ser vicepresidenta. Y esto no va de sillones, va de compentencias». Acto seguido, Flich formuló la polémica pregunta: «¿Esa noche no durmió usted en el sofá cuando volvió usted a casa?». La pregunta, calificada de «machista» en las redes sociales, le valió a la presentadora del espacio de Cuatro una lluvia de críticas.

