Actualizado 29/01/2020 a las 09:20

Cristina Cifuentes se sumó esta semana a la lista de políticos que deciden convertirse en colaboradores de «Todo es mentira», el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro. «Hay muy buenos periodistas, pero hay muchos profesionales que no contrastan las noticias. Llegó un momento en el que yo, personalmente, preferí apartarme de todo eso. Me hacía mucho daño todo lo que se publicaba». Cifuentes no dudó en asegurar ante el publicista que, durante un año y medio, no quiso saber nada de los medios de comunicación: «Por mentirsos, salvo en esta casa», dijo refiriéndose a Mediaset, donde parece que le espera un futuro prometedor.

Hablando del coronavirus, Risto Mejide quiso preguntar a Cifuentes si había motivo para tanta alarma. «Creo que no, esto es un virus con el que, en principio, no te mueres. Me parece peligroso que se genere un alarmismo desproporcionado», dijo la expresidenta madrileña. «Y tú que eres experta... ¿hay cremas contra el coronavirus?», atacó entonces Risto a Cifuentes. La colaboradora, sin perder la sonrisa, continuó la broma: «Seguro que hay alguna», dijo. «La próxima vez os voy a toser», espetó Cifuentes.

45.000 euros por «Supervivientes»

Hay que recordar que Cristina Cifuentes sonó durante unas semanas como nueva estrella de «Supervivientes 2020», un programa en el que la política declinó participar. Tal y como informó Carlos Hidalgo en este medio, fuentes consultadas por ABC apuntan a que Cifuentes firmó un precontrato en diciembre por valor de dos millones de euros con la productora y la cadena. El «pack» consistía no solo en su aparición en el «reality», sino en colaboraciones posteriores como tertuliana en formatos serios de Telecinco y de Cuatro, y la posibilidad incluso de conducir en este último un programa de entrevistas. «Esa cantidad es desorbitada. Sí le ofrecieron ir a ''Supervivientes'' por 30.000 euros semanales. Cuando se ha sabido que no aceptaba pero han visto la gran expectación que se ha generado, le han subido el caché a 45.000, como a Isabel Pantoja. Pero, a día de hoy, al 98% está segura de que no irá», explicaron entonces desde su entorno.

La expresidenta regional sí ha acudido a «Sábado Deluxe» y, en varias ocasiones, a «El Programa de Ana Rosa». La deriva televisiva de Cristina Cifuentes la ha llevado, ahora, a convertirse en colaboradora de «Todo es mentira», donde compartirá pantalla, entre otros, con Juan Carlos Girauta, que también ha ampliado su currículum vitae hablando tras los focos.