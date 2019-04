Actualizado 10/04/2019 a las 16:53

Han estado presentes a través de sus principales líderes en espacios informativos y diferentes secciones y entrevistas en distintos programas de entretenimiento. Sin embargo, los grandes partidos de nuestro país no se habían enfrentado hasta ahora en precampaña a un gran debate en televisión.

De ahí que el programa «Todo es mentira», presentado por Risto Mejide, haya decidido inaugurar los debates políticos en televisión invitando a los representantes de las principales fuerzas políticas de España, con el PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, pero no a Vox. Así, acudieron al plató para presentar sus priopuestas en el «Debate de la Verdad» Javier Maroto, vicesecretario nacional de Organización del Partido Popular; María Jesús Montero, ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Sevilla; Noelia Vera, portavoz de Podemos y diputada en el Congreso; y Toni Cantó, diputado de Ciudadanos y candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Un debate que se centró en medidas concretas, pero en el que faltó un cara a cara potente. Risto Mejide apenas fue necesario, mediando únicamente para cortar las intervenciones que se pasaban de hora y para dar paso a las preguntas de los ciudadanos, con los que se contó en alguna ocasión.

«El empleo y lo económico es nuestro fuerte en el PP, vamos a trabajar para tener un equipo para evitar una crisis económica que ya afectó a los más débiles», apuntó Maroto. «Para que haya empleo tiene que haber confianza, somos el partido de la confianza». Por su parte, Toni Cantó se centró, como el resto de políticos, en medidas económicas durante su turno de palabra y aún le sobraron cinco segundos: «No es posible que la mayoría de los empleos que se están creando en España sean con contratos basura».

Vera, sin embargo, aseguró que una de las medidas prioritarias de su partido es el «sistema universal de atención a la dependencia», para mejorar las condiciones de las personas que cuidan de otras y que coticen a la seguridad social, de modo que las mujeres, que según la política son las que suelen asumir esta tarea, no tengan que dejar sus trabajos.

Con un equipo de profesionales atentos para comprobar cada dato que aportaban los representantes de las principales fuerzas políticas, Maroto, Cantó, Vera y Montero se limitaron a asumir su turno de palabra sin apenas interrupciones, anunciando partes de sus programas de cara a las elecciones del próximo 28 de abril sin polémicas discusiones ni tensión, pese a las diferencias, evidentes y en ocasiones insalvables, entre las cuatro formaciones.

Risto Mejide, por su parte, tuvo un papel discreto en su programa «Todo es mentira», salvo para interrumpir a Maroto en alguna ocasión, al que se le agotó el tiempo sin que apenas le dejaran terminar su discurso.

«Venían con el guión aprendido, es cuanto menos divertido escuchar al señor Maroto hablar de creación de empleo», dijo Eva Navarro, una ciudadana con la que conectó el programa y que también tuvo palabras para Cantó, al que instó a que aborde medidas concretas. A la representante de Podemos, ya cuando se le agotaba el tiempo, le dijo: «No se trata de feminismo, se trata de justicia social».

La eutanasia

Uno de los momentos más delicados fue cuando se abordó el tema de la eutanasia, de actualidad estos días tras el caso de Ángel Hernández, que dejó morir a su mujer María José Carrasco, con esclerosis múltiple, después de grabarlo en vídeo.

«¿Mi hermana tiene su apoyo en su voluntad del derecho a morir, es decir la eutanasia?», preguntó una de las espectadoras con las que conectó en directo «Todo es mentira», después de contar su caso particular. «Es imposible hablar de leyes con esto, hay que hacerlo con alma. No es sí o no total», apuntó Maroto al respecto, aunque sí aseguró ser favorable a la sedación final en el caso de que enfermos irreversibles y que así lo hayan dispuesto en su testamento.

«Tuve que acompañar a mi mamá en sus últimos días de vida y fui testigo de cómo se fue apagando y deteriorando. Mi mamá era enfermera en la sanidad pública y sabía lo que le esperaba, pero no había lo de eutanasia», explicó Toni Cantó (Ciudadanos), a favor de la eutanasia porque, aseguró, su madre quería ahorrarse lo que sentía y también evitarles a ellos su «experiencia acompañándola y sufriendo por ella».