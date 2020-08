El tesoro fotográfico de Fernando Rey, al descubierto El hijo del legendario actor está colgando en Internet los recuerdos cinematográficos de su padre El intérprete triunfó en Hollywood y ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes

Rubén Ventureira Actualizado: 10/08/2020 20:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La idea surgió en lo más crudo de la pandemia, aquellos días oscuros en los que la curva crecía y crecía, y el final del túnel se veía lejos o directamente no se veía. «Yo me ponía en la piel de ellos y sufría. Muchos de ellos estaban solos. Las noticias daban auténtico pánico, con decenas de ellos saliendo muertos de la residencia», recuerda Fernando Casado Campolongo, médico de profesión.

«Pensé en hacer algo para nuestros mayores desde un punto de vista de la comunidad, más allá de la salud. Una amiga me dijo que, como tengo una voz bonita, podía leer cuentos o relatos y colgarlos en Internet, pero no lo vi claro. ¿Qué podía hacer yo?».

«Los últimos de Filipinas» - Colección Fernando Casado Campolongo

Y entonces recordó «la maleta de Fernando». Es de considerable tamaño y en ella se guardan los recuerdos en papel de una vida excepcional, la de su padre Fernando Casado Arambillet, más conocido por el nombre que relucía en los carteleras, Fernando Rey. Actor fetiche de Luis Buñuel («Viridiana», «Tristana», «Ese oscuro objeto del deseo»), triunfador en Hollywood (con «The French Connection», ganadora del Óscar a la mejor película en 1970), ganador del premio al mejor actor en el Festival de Cannes (en 1977, por «Elisa, vida mía») y Goya al mejor intérprete principal (en 1988, por «Diario de invierno»), entre otros muchos galardones.

Sara Montiel, en «Locura de amor» - Colección Fernando Casado Campolongo

La maleta de Fernando

«La maleta contiene una historia del cine en blanco y negro. Recuerdos que creía que serían especialmente emotivos para aquellos que los vivieron aquel tiempo, hoy mayores. La idea es que lo viesen como quien mira un álbum de fotos familiar, en el que salen 'conocidos'. No solo mi padre, sino Carmen Sevilla, Sara Montiel y muchos otros», se extiende este hijo de dos actores, el ya citado Fernando Rey y Mabel Karr.

El contenido de la maleta fue digitalizado por la filmoteca gallega, el CGAI, en 2017, cuando el Ayuntamiento coruñés organizó una exposición dedicada al actor con motivo del centenario de su nacimiento.

Ana Belén y Fernando Rey, en «Zampo y yo» - Colección Fernando Casado Campolongo

No es ingenuo, y sabe que buena parte del público al que pretende homenajear no tiene un acceso tan fácil y recurrente a Internet, «pero hay que pensar que un hijo o un nieto se lo pueden facilitar».

Advierte a los estudiosos del cine que no está haciendo un volcado exhaustivo desde un punto de vista académico: «Lo que hago no es en absoluto profesional. Las estoy colgando por orden de digitalización. Si sé el título de la película, lo pongo. Si no, no. Los comentarios están abiertos para que, el que quiera, me aporte información adicional».

Fernando Rey, con su doble, en «French Connection II» - Colección Fernando Casado Campolongo

Empezó en abril y, varios meses después, aún queda maleta que vaciar. Su idea inicial era colgar 30 fotos cada día, «pero no he podido cumplir ese compromiso», reconoce. Circunstancias personales, y también de salud, se lo han impedido: «Al poco tiempo de empezar sufrí el covid-19». Ha faltado regularidad, pero su compromiso sigue en pie.

Los que han curioseado en su blog (https://fernandorey.org/) ya han podido ver fotos maravillosas de películas como «Locura de amor», «Los últimos de Filipinas», las dos partes de «French Connection»... Por ahora, ha colgado algo más de 300. En la maleta hay 1.200, así que aún queda mucho cine español que recordar.